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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лип, 2023 15:34
ЛАД написав:
Не совсем так.
Это даёт возможность
длительной аренды, но ничего не гарантирует ни арендатору, ни арендодателю на длительный срок.
Арендатор тоже обязан заранее предупредить о разрыве (не продлении) договора?
Если не предупредил, то...?
Гарантію як відомо, давав тільки "Госстрах
" та "Аерофлот
". І то схибив.
Тут так: "Закон суров - но это закон
".
Як я це бачу: іде захист і орендодлавця: принаймні 1 раз на рік він може розірвати Договір оренди, попередивши орендаря за 45 діб. А в цьому - захист орендаря від несподіванок.
Більше я розказати не можу, спеціально шукати текст Закону та вивчати його немає потреби, доповів те, що чую від наших "чорних рієлторів
".
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Додано: Чет 06 лип, 2023 20:55
Сьогодні у справах був в одній юридичній конторі.
Там сиділи юристи збентежені подією.
Вони дуже дуже дуже ретельно готували документи на отримання ВНП в Туреччині за фактом оренди квартири росіянину.
Скажімо так: так повністю і ретельно підготовлений пакет документів я бачив вперше.
Міграційна служба ВІДМОВИЛА.
Залишити Туреччину на протязі 10 діб.
Ось так Туреччина бореться з окупантами України.
Ну хоч так.
На днях планується підписання в Анкарі дуже важливих українсько-турецьких Угод.
Дружня Болгарія в четвер відмовила Україні у військовій допомозі.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 07 лип, 2023 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 21:34
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
[І ще до польских квартир я так зрозумів зразу треба докуплять комурку локаторську
навіщо купувати приміщення під комерцію?
А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.
тоді це не "локал ужитковий", а "спіжарня"
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Додано: Чет 06 лип, 2023 22:06
flyman написав: BIGor написав: flyman написав:
навіщо купувати приміщення під комерцію?
А це не комерція, це типу "кладовка" по нашому, тільки окремо розташована від квартири на нижніх поверхах.
тоді це не "локал ужитковий", а "спіжарня"
Спіжарня (погріб?) може у совкових будинках, не знаю. Знаю що у забудовників - комурка локаторська.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 22:27
СПІЖА́РНЯ, і, жін., заст., діал. Комора. — А в спіжарні — боже кріпкий!.. М'яса, сала.. І довжезний ряд ковбас (Іван Франко, XII, 1953, 30).
lokal użytkowy a business establishment (гугл-перекладач: господарські приміщення);
lokal mieszkalny — private accommodation
lokal wyborczy — polling station
lokal biurowy — office (space)
nocny lokal — night club
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:35
akurt написав:
СПІЖА́РНЯ, і, жін., заст., діал. Комора
. — А в спіжарні — боже кріпкий!.. М'яса, сала.. І довжезний ряд ковбас (Іван Франко, XII, 1953, 30). lokal użytkowy
a business establishment (гугл-перекладач: господарські приміщення);lokal mieszkalny
— private accommodationlokal wyborczy
— polling stationlokal biurowy
— office (space)nocny lokal
— night club
Добре, і де тут комурка локаторська?
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:54
Faceless написав: beee написав: beee написав:
Кстати, буквально вчерашнее сравнение
с Польшей. Свежее.
Поезд ic21010. Купили билет ребенку и жене. Специально ж с кондиционером.
Ну ясно да? Никакого кондёра никто не включил. Грит предохранитель сгорел. Естественно все варенные. В туалете срач. Хотя вагон новый.
Пересели в хелме на польский поезд. Ну вот почему у них всё работает а у нас никогда ничего? Ну когда вы наворуетесь, ну вот интересно просто?Едут обратно. Опять купили с кондиционером.
Всем поездом сидят в стальном ящике в хелме, мокрые охреневают от духоты.
Кондиционер сказали включат после пересечения границы. Ну как включат. Как всегда кароч
Вам просто дуже щастить. З поїздок за останні роки ні в купе, ні в люксі, ні в інтерсіті якось жодного разу не було проблем з кондиціонером, і туалети нормальні були, і все інше. Як вам так щастить кілька разів підряд - хз
мабуть у залізничників класова ненавість до бігунців
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 10:00
Жена с детьми и полный вагон женщин по дороге в Киев бігунці. Хоча чему удивляться.
Кстати, закрывая тему, в 10 утра кондиционер всё таки включили на час. Начальник поезда на совещание пришёл -угатовагищи
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:11
Про бідного британця замовимо слово...
Як відомо, на цьому форумі була тільки одна людина, яка реально "тримала пульс на руках" ринку нерухомості Великої Британії.
На жаль ця людина вже рік нічого не пише, мабуть, щоби не заважати писати далеким - і дуже дуже далеким від питань нерухомості - фахівцям форуму. Пишуть на цій гілці про результати виборів в Туркменістані, прогнозують результати виборів в Греції та Конго. Лежачі на канапі, висловлюють особливо цінну свою думку про туристичний потік в Монголію та аналізують костюм президента Ефіопії.
Новина з Великої Британії від Halifax Housing Price Index про ситуацію на ринку нерухомості: Середні ціни на житло у Великій Британії впали на 2,6 відсотка в червні, що стало найбільшим річним падінням за 12 років.
За даними британської житлово-кредитної установи Halifax Housing Price Index, у травні 2023 падіння цін на житло склало 1,1 відсотка, а в червні – 2,6 відсотка.
Згідно з оприлюдненими даними середня ціна житла в країні становила 285 932 фунти стерлінгів, в той час, як ця цифра становила 293 992 фунти стерлінгів у серпні 2022 року, коли ціни досягли піку.
Хоча ціни на новозбудоване житло зросли на 1,9 відсотка в річному вимірі, темпи зростання цін впали до найнижчого рівня за останні три роки.
Директор іпотечного кредитування Галіфакса Kim Kinnaird у своїй оцінці даних заявив, що підвищення ставки Банком Англії на 50 базисних пунктів минулого місяця спричинило величезний стрибок іпотечних ставок.
За даними Halifax Housing Price Index, переклад на українську akurt.
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