Додано: П'ят 07 лип, 2023 13:11

Про бідного британця замовимо слово...



Як відомо, на цьому форумі була тільки одна людина, яка реально "тримала пульс на руках" ринку нерухомості Великої Британії.

На жаль ця людина вже рік нічого не пише, мабуть, щоби не заважати писати далеким - і дуже дуже далеким від питань нерухомості - фахівцям форуму. Пишуть на цій гілці про результати виборів в Туркменістані, прогнозують результати виборів в Греції та Конго. Лежачі на канапі, висловлюють особливо цінну свою думку про туристичний потік в Монголію та аналізують костюм президента Ефіопії.



Новина з Великої Британії від Halifax Housing Price Index про ситуацію на ринку нерухомості: Середні ціни на житло у Великій Британії впали на 2,6 відсотка в червні, що стало найбільшим річним падінням за 12 років.

За даними британської житлово-кредитної установи Halifax Housing Price Index, у травні 2023 падіння цін на житло склало 1,1 відсотка, а в червні – 2,6 відсотка.



Згідно з оприлюдненими даними середня ціна житла в країні становила 285 932 фунти стерлінгів, в той час, як ця цифра становила 293 992 фунти стерлінгів у серпні 2022 року, коли ціни досягли піку.

Хоча ціни на новозбудоване житло зросли на 1,9 відсотка в річному вимірі, темпи зростання цін впали до найнижчого рівня за останні три роки.



Директор іпотечного кредитування Галіфакса Kim Kinnaird у своїй оцінці даних заявив, що підвищення ставки Банком Англії на 50 базисних пунктів минулого місяця спричинило величезний стрибок іпотечних ставок.



За даними Halifax Housing Price Index, переклад на українську akurt.