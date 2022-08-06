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beee написав:Жена с детьми и полный вагон женщин по дороге в Киев бігунці. Хоча чему удивляться.
Справжні кияни взагалі не виїжджали, більш0менш порядні повернулись до 1.04.2022, а тим що зараз віри нема. Втечуть при першому наступному шухері. До речі, де полумяний патріот України з резиденством австрії? https://www.youtube.com/watch?v=6OZ6fc849w8
Зате справжні львів‘яни здриснули так, наче бачили жахи Бучі на власні очі. Хто в штати, хто в Англію. Там малюють патріотичні картини, концерти дають. А коли на пару тижнів повертаються додому, до стоматологів, косметологів тощо, то мало землю не цілують (якщо хтось бачить))) А справжніх киян тримає бізнес, котрий потребує особистої присутності і розбалуваність у побуті. До речі, якщо хочеш щось придбати за кордоном, в Трієсті, наприклад, то ти справжній киянин, чи так собі?)
gonchik74 написав:Трієсті, наприклад, то ти справжній киянин, чи так собі?)
Я не справжній, і ніколи їм не був, і не декларував. Але точно києвофіл, бо київсьу нерухомість на польську провінційну не розміняю. Ну може тільки коли зовсім депресія накриє )) Ось за більш цікаві варіанти точиться внутрішня боротьба. Але й то - для диверсифікації, а не для того щоб здриснути з кінцями.
gonchik74 написав:Трієсті, наприклад, то ти справжній киянин, чи так собі?)
Я не справжній, і ніколи їм не був, і не декларував. Але точно києвофіл, бо київсьу нерухомість на польську провінційну не розміняю. Ну може тільки коли зовсім депресія накриє )) Ось за більш цікаві варіанти точиться внутрішня боротьба. Але й то - для диверсифікації, а не для того щоб здриснути з кінцями.
Польська провінційна по її поточних цінах взагалі не цікавить. Хочеться тепла, але без мулли і балканських приколів.
gonchik74 написав:Трієсті, наприклад, то ти справжній киянин, чи так собі?)
Я не справжній, і ніколи їм не був, і не декларував. Але точно києвофіл, бо київсьу нерухомість на польську провінційну не розміняю. Ну може тільки коли зовсім депресія накриє )) Ось за більш цікаві варіанти точиться внутрішня боротьба. Але й то - для диверсифікації, а не для того щоб здриснути з кінцями.
т.е. передать жене, чтобы выехать на неделю в польшу и вернуться по делам, она должна у тебя разрешение брать? а ты будешь решать кто настоящий? ты не попутал ничего? пусть ездят женщины куда хотят и возят детей на лечение, на море, к родственникам. комсомолец нашёлся
gonchik74 написав:Трієсті, наприклад, то ти справжній киянин, чи так собі?)
Я не справжній, і ніколи їм не був, і не декларував. Але точно києвофіл, бо київсьу нерухомість на польську провінційну не розміняю. Ну може тільки коли зовсім депресія накриє )) Ось за більш цікаві варіанти точиться внутрішня боротьба. Але й то - для диверсифікації, а не для того щоб здриснути з кінцями.
т.е. передать жене, чтобы выехать на неделю в польшу и вернуться по делам, она должна у тебя разрешение брать? а ты будешь решать кто настоящий? ты не попутал ничего? пусть ездят женщины куда хотят и возят детей на лечение, на море, к родственникам. комсомолец нашёлся