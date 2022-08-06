RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 727728729730
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41

  gonchik74 написав:Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)

Така висота тільки на 0 поверсі. А так да, потолки у них низкие везде
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:45

  beee написав:
  gonchik74 написав:Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)

Така висота тільки на 0 поверсі. А так да, потолки у них низкие везде

З‘ясував. 3.05 тому, що у Вас в домі, напевно на партері передбачені локалі услугові ( комерція). А ще то в Кракові таке мале. Ситуація типу Кличко- Столар і ко. У мера тут свій пул девелоперів, які будують з мінімально допустимою згідно норм висотою. У Варшаві з цим краще, немає краківського жлобства.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 321
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 727728729730
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9782 6110718
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лип, 2023 10:21
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23875 16173633
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лип, 2023 16:50
cherchiltank
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.