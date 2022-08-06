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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:45
З‘ясував. 3.05 тому, що у Вас в домі, напевно на партері передбачені локалі услугові ( комерція). А ще то в Кракові таке мале. Ситуація типу Кличко- Столар і ко. У мера тут свій пул девелоперів, які будують з мінімально допустимою згідно норм висотою. У Варшаві з цим краще, немає краківського жлобства.
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