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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:45
З‘ясував. 3.05 тому, що у Вас в домі, напевно на партері передбачені локалі услугові ( комерція). А ще то в Кракові таке мале. Ситуація типу Кличко- Столар і ко. У мера тут свій пул девелоперів, які будують з мінімально допустимою згідно норм висотою. У Варшаві з цим краще, немає краківського жлобства.
Додано: Суб 08 лип, 2023 14:56
На цій гілці горе-хВахівці із закордонної нерухомості - більшою частиною безробітні безхатченки - писали писали писали про те, що більше тисяч московських попів їм заважають інвестувати мечеті, які вони бачили здалеку. А більшою частиною - на картинках.
А воно бач як повернулося:
Вселенський патріарх Варфоломій провів молебень за вбитими на війні українцями у соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул.
Пряма мова Зеленського в соборі Саятого Георгія: "Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей».
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:11
Ну це Ви прибріхали про стандарт, ось знайшов дві рандомні обяви від забудовників -
2,80 висота
2,60 - 2,80 висота
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12
По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.
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