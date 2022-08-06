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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 727728729730
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41

  gonchik74 написав:Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)

Така висота тільки на 0 поверсі. А так да, потолки у них низкие везде
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:45

  beee написав:
  gonchik74 написав:Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)

Така висота тільки на 0 поверсі. А так да, потолки у них низкие везде

З‘ясував. 3.05 тому, що у Вас в домі, напевно на партері передбачені локалі услугові ( комерція). А ще то в Кракові таке мале. Ситуація типу Кличко- Столар і ко. У мера тут свій пул девелоперів, які будують з мінімально допустимою згідно норм висотою. У Варшаві з цим краще, немає краківського жлобства.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 14:56

На цій гілці горе-хВахівці із закордонної нерухомості - більшою частиною безробітні безхатченки - писали писали писали про те, що більше тисяч московських попів їм заважають інвестувати мечеті, які вони бачили здалеку. А більшою частиною - на картинках.
А воно бач як повернулося:
Вселенський патріарх Варфоломій провів молебень за вбитими на війні українцями у соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул.

Пряма мова Зеленського в соборі Саятого Георгія: "Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей».
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 15:11

  gonchik74 написав:Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)

Ну це Ви прибріхали про стандарт, ось знайшов дві рандомні обяви від забудовників -
https://rynekpierwotny.pl/oferty/cordia ... 10/804606/
2,80 висота

https://rynekpierwotny.pl/oferty/develi ... 9/1043567/
2,60 - 2,80 висота
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 15:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:На цій гілці горе-хВахівці із закордонної нерухомості - більшою частиною безробітні безхатченки - писали писали писали про те, що більше тисяч московських попів їм заважають інвестувати мечеті, які вони бачили здалеку. А більшою частиною - на картинках.
А воно бач як повернулося:
Вселенський патріарх Варфоломій провів молебень за вбитими на війні українцями у соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул.

Пряма мова Зеленського в соборі Саятого Георгія: "Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей».


Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)

Ну це Ви прибріхали про стандарт, ось знайшов дві рандомні обяви від забудовників -
https://rynekpierwotny.pl/oferty/cordia ... 10/804606/
2,80 висота

https://rynekpierwotny.pl/oferty/develi ... 9/1043567/
2,60 - 2,80 висота

По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 17:44

  Faceless написав:Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?

Ви думаєте ті панове про те знали/знають?
Вони ж тут розказували, що є суттєва перепона.
Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.
Як Угорщина, Болгарія, та й інші «найкращі друзі».
akurt
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