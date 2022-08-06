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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:39
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну це дуже рідко трапляється. Стандарт 2.5-2.55. У мене родич довго шукав 2.7) А є і 2.4)
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:41
Додано: П'ят 07 лип, 2023 22:45
З‘ясував. 3.05 тому, що у Вас в домі, напевно на партері передбачені локалі услугові ( комерція). А ще то в Кракові таке мале. Ситуація типу Кличко- Столар і ко. У мера тут свій пул девелоперів, які будують з мінімально допустимою згідно норм висотою. У Варшаві з цим краще, немає краківського жлобства.
Додано: Суб 08 лип, 2023 14:56
На цій гілці горе-хВахівці із закордонної нерухомості - більшою частиною безробітні безхатченки - писали писали писали про те, що більше тисяч московських попів їм заважають інвестувати мечеті, які вони бачили здалеку. А більшою частиною - на картинках.
А воно бач як повернулося:
Вселенський патріарх Варфоломій провів молебень за вбитими на війні українцями у соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул.
Пряма мова Зеленського в соборі Саятого Георгія: "Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей».
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:11
Ну це Ви прибріхали про стандарт, ось знайшов дві рандомні обяви від забудовників -
2,80 висота
2,60 - 2,80 висота
Додано: Суб 08 лип, 2023 15:17
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?
Додано: Суб 08 лип, 2023 16:12
По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.
Додано: Суб 08 лип, 2023 17:44
Ви думаєте ті панове про те знали/знають?
Вони ж тут розказували, що є суттєва перепона.
Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.
Як Угорщина, Болгарія, та й інші «найкращі друзі».
Ну а так хоч президент їм хоч підкаже, де центр віри православної.
Додано: Нед 09 лип, 2023 08:31
Нерухомість Естонії: статистика
Як відомо, Уряд Естонії ввів дуже цікаву Програму прийому та підтримки українців (докладно на гілці "Еміграція, заробітчанство").
Цікаво, що там з нерухомістю?
Статистика свіжа - червень 2023 року:
- Кількість угод з квартирами в Таллінні: падіння продажів: -14,8%. Продано 807 квартир.
- Середня ціна угод з квартирами в Таллінні +3,4%. Середня ціна: 3098 €/м².
- Кількість пропонованих квартир в Таллінні +0,9%. 1308 квартир на продаж.
- Кількість угод з квартирами в Тарту: -6,5%. Продано 173 квартири.
- Середня ціна угоди з квартирами в Тарту: -5,8%. Середня ціна квартир: 2426 €/м².
- Кількість пропонованих квартир в Тарту +1,5%. Пропонується 414 квартир.
У порівнянні з травнем 2023:
У Таллінні 945 квартир змінили власника (704 у квітні), середня ціна квадратного метра яких склала 2994 євро. Травень знову став місяцем, коли нотаріальних договорів купівлі-продажу квартир у новобудовах було укладено більше, ніж у середньому. Серед них були квартири різної площі, але найпомітнішими були великі сімейні будинки та розкішні житлові приміщення в цінних районах. Таким чином, рівень цін угод зріс на 8,1% за місяць і 5,4% за рік. Стрибки внаслідок нових подій є плодом попередніх рішень, і наразі немає підстав говорити про значне відновлення.
У Тарту було продано 175 квартир (у квітні – 139) із середньою ціною 2580 євро за квадратний метр. Як і в Таллінні, в Тарту знову продали більше нових квартир. Рівень цін став дорожчим на 10,6% за місяць і на 12,2% за рік.
У Пярну протягом травня 86 квартир змінили власника (81 у квітні), а середня ціна квадратного метра склала 1977 євро. Якщо за місяць рівень цін зріс на 0,6%, то за рік – на 3,7%.
У прикордонному місті Нарва продано 74 квартири (72 у квітні), середня ціна 508 євро за квадратний метр. Якщо протягом місяця ціна не змінювалася, то за рік вона зросла на 11,6%.
За 104 000 євро можна купити квартиру площею 47 кв. м в Талліні.
За 439 000 євро можна купити досить непоганий приватний будинок на 9 кімнат в Талліні.
За 230 000 євро можна купити дуже непоганий будинок на острові Саарамаа в тихому садовому містечку Курессааре.
За даними
Важливе питання: отримання Виду на проживання.
Тут реальні варіанти такі:
- За Програмою прийому українців - на 1 рік.
- Естонія вітає будь-які вкладення економіки, тому оформлення АТ чи ТОВ коштує недорого і робиться швидко, якщо порівнювати з іншими країнами ЄС. Після реєстрації бізнесу вам автоматично видається ВНЖ на два роки. Після закінчення терміну дозвіл можна продовжити вже на п'ять років. АТ варто оформити за 25000 євро, аналог ТОВ лише 2500 євро.
- Інвестиції: Мінімальна сума 65 000 євро. За умови, що іммігрант спроможний забезпечити проживання собі та своїй сім'ї та обов'язково купити нерухомість.
- Працевлаштування: Не просто. Для того, щоб найняти іноземця, компанія має підтвердити, що протягом трьох тижнів після подання оголошення про вакансію, жоден естонець, іноземець з ВНЖ чи громадянин ЄС не відгукнулися на вакансію.
Якщо все-таки вакансія лише ваша, то цей період кількість охочих отримати ВНЖ в Естонії не повинна перевищувати 0,1% від населення країни. Тому домовитися про контракт із естонською компанією треба заздалегідь. І перш ніж подавати заявку на ВНЖ, треба укласти трудовий договір щонайменше на рік. У такому разі іноземцю видається ВНЖ терміном на два роки.
- Вища освіта: Існує більше ста програм навчання англійською мовою. Для навчання англійською мовою, необхідно надати сертифікат TOEFL або IELTS. Вартість навчання за семестр 800-900 євро. Приємним бонусом є можливість переходу до ВНЗ Данії, Швеції та Норвегії. Студент отримує ВНЖ на термін від року до кінця навчання. Процес навчання триває від трьох років (бакалаврат) до п'яти (магістратура).
Гарних інвестицій.
P.S. Цікаво, що в часи СРСР в Естонії проживало не більше 26% естонців - багато естонців було депортовано в березні 1949 року в Сибір та частково в Казахстан (орієнтовно 22 500 людей). На іх місця було завезено росіян. Я був знайомий з одним естонцем на ім"я Едуард. Я не знаю, що таке страшне робили з естонцями росіяни спочатку в Естонії, а потім в Сибіру, але коли естонцям дозволили повренутися з Сибіру, він повернувся не в Естонію, а переїхав жити в Україну. Мабуть тільки в Україні і міг спати по ночах - не снилися Івани.
Мене особисто не тягнуло в Естонію, хоча відвідував не один раз.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 лип, 2023 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лип, 2023 08:32
Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?
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