Додано: Нед 09 лип, 2023 08:31

найпомітнішими були великі сімейні будинки та розкішні житлові приміщення в цінних районах

Рівень цін став дорожчим на 10,6% за місяць і на 12,2% за рік.

обов'язково купити нерухомість.

Як відомо, Уряд Естонії ввів дуже цікаву Програму прийому та підтримки українців (докладно на гілці "Еміграція, заробітчанство").Цікаво, що там з нерухомістю?Статистика свіжа - червень 2023 року:- Кількість угод з квартирами в Таллінні: падіння продажів: -14,8%. Продано 807 квартир.- Середня ціна угод з квартирами в Таллінні +3,4%. Середня ціна:- Кількість пропонованих квартир в Таллінні +0,9%. 1308 квартир на продаж.- Кількість угод з квартирами в Тарту: -6,5%. Продано 173 квартири.- Середня ціна угоди з квартирами в Тарту: -5,8%. Середня ціна квартир: 2426 €/м².- Кількість пропонованих квартир в Тарту +1,5%. Пропонується 414 квартир.У порівнянні з травнем 2023:У Таллінні 945 квартир змінили власника (704 у квітні), середня ціна квадратного метра яких склалаТравень знову став місяцем, коли нотаріальних договорів купівлі-продажу квартир у новобудовах було укладено більше, ніж у середньому. Серед них були квартири різної площі, але. Таким чином, рівень цін угод зріс на 8,1% за місяць і 5,4% за рік. Стрибки внаслідок нових подій є плодом попередніх рішень, і наразі немає підстав говорити про значне відновлення.У Тарту було продано 175 квартир (у квітні – 139) із середньою ціною 2580 євро за квадратний метр. Як і в Таллінні, в Тарту знову продали більше нових квартир.У Пярну протягом травня 86 квартир змінили власника (81 у квітні), а середня ціна квадратного метра склала 1977 євро. Якщо за місяць рівень цін зріс на 0,6%, то за рік – на 3,7%.У прикордонному місті Нарва продано 74 квартири (72 у квітні), середня ціна 508 євро за квадратний метр. Якщо протягом місяця ціна не змінювалася, то за рік вона зросла на 11,6%.За 104 000 євро можна купити квартиру площею 47 кв. м в Талліні.За 439 000 євро можна купити досить непоганий приватний будинок на 9 кімнат в Талліні.За 230 000 євро можна купити дуже непоганий будинок на острові Саарамаа в тихому садовому містечку Курессааре.За данимиВажливе питання: отримання Виду на проживання.Тут реальні варіанти такі:- За Програмою прийому українців - на 1 рік.- Естонія вітає будь-які вкладення економіки, тому оформлення АТ чи ТОВ коштує недорого і робиться швидко, якщо порівнювати з іншими країнами ЄС. Після реєстрації бізнесу вам автоматично видається ВНЖ на два роки. Після закінчення терміну дозвіл можна продовжити вже на п'ять років. АТ варто оформити за 25000 євро, аналог ТОВ лише 2500 євро.- Інвестиції: Мінімальна сума 65 000 євро. За умови, що іммігрант спроможний забезпечити проживання собі та своїй сім'ї та- Працевлаштування:Для того, щоб найняти іноземця, компанія має підтвердити, що протягом трьох тижнів після подання оголошення про вакансію, жоден естонець, іноземець з ВНЖ чи громадянин ЄС не відгукнулися на вакансію.Якщо все-таки вакансія лише ваша, то цей період кількість охочих отримати ВНЖ в Естонії не повинна перевищувативід населення країни. Тому домовитися про контракт із естонською компанією треба заздалегідь. І перш ніж подавати заявку на ВНЖ, треба укласти трудовий договір щонайменше на рік. У такому разі іноземцю видається ВНЖ терміном на два роки.- Вища освіта: Існує більше ста програм навчання англійською мовою. Для навчання англійською мовою, необхідно надати сертифікат TOEFL або IELTS. Вартість навчання за семестр 800-900 євро. Приємним бонусом є можливість переходу до ВНЗ Данії, Швеції та Норвегії. Студент отримує ВНЖ на термін від року до кінця навчання. Процес навчання триває від трьох років (бакалаврат) до п'яти (магістратура).Гарних інвестицій.Цікаво, що в часи СРСР в Естонії проживало не більше 26% естонців - багато естонців було депортовано в березні 1949 року в Сибір та частково в Казахстан (орієнтовно 22 500 людей). На іх місця було завезено росіян. Я був знайомий з одним естонцем на ім"я Едуард. Я не знаю, що таке страшне робили з естонцями росіяни спочатку в Естонії, а потім в Сибіру, але коли естонцям дозволили повренутися з Сибіру, він повернувся не в Естонію, а переїхав жити в Україну. Мабуть тільки в Україні і міг спати по ночах - не снилися Івани.Мене особисто не тягнуло в Естонію, хоча відвідував не один раз.