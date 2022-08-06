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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 728729730731
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:47

  akurt написав:
  Faceless написав:Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?

Ви думаєте ті панове про те знали/знають?
Вони ж тут розказували, що є суттєва перепона.
Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.
Як Угорщина, Болгарія, та й інші «найкращі друзі».
Ну а так хоч президент їм хоч підкаже, де центр віри православної.

Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:08

  cherchiltank написав:Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра

Може і виробляє, тільки невідомо чи дає (реально домовилися про навчання аж 60-ти медиків): проросійський президент Болгарії послав нашого далеко - аж в Чехію...
Подивіться наприклад тут:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/6/7410178/
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:35

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.


Люди не молитися їдуь, а хочуть бути серепд звичного культурного та інформаційного поля. Ці 450 храмів мають більше історичне значення, як нагадування що там колись жили християни, жили та сплили. І перед теперешніми мігрантами колись постане нелегкий вибір, навіть якщо вони індиферентні до релігійних питань. Я був у Турції в 2015 - 90% у готелі були росіянчики. Максимальна увага і сервіс були до них, наприклад у листі чекаута - у росіянчиків по їх рейсам були вказані міста їх призначення - усілякі огидні пітери, пєрмі, краснодари. А українцям - зуськи, тільки час відправлення. Так воно і будк - будуть понаїхи 1-го сорту, з грошима, і ядерною батьківщиною, а будуть усілякі нещасні українці.
fox767676
 
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