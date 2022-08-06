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Faceless написав:Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?
Ви думаєте ті панове про те знали/знають? Вони ж тут розказували, що є суттєва перепона. Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину. Як Угорщина, Болгарія, та й інші «найкращі друзі». Ну а так хоч президент їм хоч підкаже, де центр віри православної.
Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра
akurt написав:Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.
Люди не молитися їдуь, а хочуть бути серепд звичного культурного та інформаційного поля. Ці 450 храмів мають більше історичне значення, як нагадування що там колись жили християни, жили та сплили. І перед теперешніми мігрантами колись постане нелегкий вибір, навіть якщо вони індиферентні до релігійних питань. Я був у Турції в 2015 - 90% у готелі були росіянчики. Максимальна увага і сервіс були до них, наприклад у листі чекаута - у росіянчиків по їх рейсам були вказані міста їх призначення - усілякі огидні пітери, пєрмі, краснодари. А українцям - зуськи, тільки час відправлення. Так воно і будк - будуть понаїхи 1-го сорту, з грошима, і ядерною батьківщиною, а будуть усілякі нещасні українці.