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Faceless написав:Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?
Ви думаєте ті панове про те знали/знають? Вони ж тут розказували, що є суттєва перепона. Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину. Як Угорщина, Болгарія, та й інші «найкращі друзі». Ну а так хоч президент їм хоч підкаже, де центр віри православної.
Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра
akurt написав:Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.
Люди не молитися їдуть, а хочуть бути серепд звичного культурного та інформаційного поля. Ці 450 храмів мають більше історичне значення, як нагадування що там колись жили християни, жили та сплили. І перед теперешніми мігрантами колись постане нелегкий вибір, навіть якщо вони індиферентні до релігійних питань. Я був у Турції в 2015 - 90% у готелі були росіянчики. Максимальна увага і сервіс були до них, наприклад у листі чекаута - у росіянчиків по їх рейсам були вказані міста їх призначення - усілякі огидні пітери, пєрмі, краснодари. А українцям - зуськи, тільки час відправлення. Так воно і будк - будуть понаїхи 1-го сорту, з грошима, і ядерною батьківщиною, а будуть усілякі нещасні українці.
«Звичне» поле в Польщі - католицизм та католицька віра, яка віками гнобила православну віру в Україні. Точно звичне поле? Там все ОК, а якщо в іншій країні віра мусульманська - відділена від держави і то вже не ОК? Товстопузі в золоті московські попи - предстоятель яких відкрито заохочує до вбивства українців - то теж «звичне» поле?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 лип, 2023 09:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:«Звичне» поле в Польщі - католицизм та католицька віра, яка віками гнобила православну віру в Україні. Точно звичне поле? Там все ОК, а якщо в іншій країні віра мусульманська - відділена від держави і то вже не ОК? Товстопузі в золоті московські попи - предстоятель яких відкрито заохочує до вбивства українців - то теж «звичне» поле?
Дзвін на костелі все одно якийсь рідніший, ніж завивання муедзина)
akurt написав:«Звичне» поле в Польщі - католицизм та католицька віра, яка віками гнобила православну віру в Україні. Точно звичне поле? Там все ОК, а якщо в іншій країні віра мусульманська - відділена від держави і то вже не ОК? Товстопузі в золоті московські попи - то теж «звичне» поле?
У католицтва вже спад пасіонарності, бо старші на 500 років від мусульман. Ну то й православні католиків теж підгноблювали, як в білорусії чи Волині, бо біль-менш рівні та схожі конфесії. А от щоб християни іслам якось інституціонально тиснули у ареалах його звичного розповсюдження - такого майже не було
По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.
Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?[/quote] Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне. Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.