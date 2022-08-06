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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 08:47

  akurt написав:
  Faceless написав:Перепрошую, а що тут має здивувати, якщо це резиденція Константинопольського патріарха? Чи хтось ще не знає, що Істанбул і є Константинополь?

Ви думаєте ті панове про те знали/знають?
Вони ж тут розказували, що є суттєва перепона.
Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.
Як Угорщина, Болгарія, та й інші «найкращі друзі».
Ну а так хоч президент їм хоч підкаже, де центр віри православної.

Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:08

  cherchiltank написав:Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра

Може і виробляє, тільки невідомо чи дає (реально домовилися про навчання аж 60-ти медиків): проросійський президент Болгарії послав нашого далеко - аж в Чехію...
Подивіться наприклад тут:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/6/7410178/
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:35

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Крім того, не знали що в Туреччині 450 християнських храмів. Ну і зовсім не знали, що є сусіди, які принаймні не вдарять ножем в спину.


Люди не молитися їдуть, а хочуть бути серепд звичного культурного та інформаційного поля. Ці 450 храмів мають більше історичне значення, як нагадування що там колись жили християни, жили та сплили. І перед теперешніми мігрантами колись постане нелегкий вибір, навіть якщо вони індиферентні до релігійних питань. Я був у Турції в 2015 - 90% у готелі були росіянчики. Максимальна увага і сервіс були до них, наприклад у листі чекаута - у росіянчиків по їх рейсам були вказані міста їх призначення - усілякі огидні пітери, пєрмі, краснодари. А українцям - зуськи, тільки час відправлення. Так воно і будк - будуть понаїхи 1-го сорту, з грошима, і ядерною батьківщиною, а будуть усілякі нещасні українці.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:39

«Звичне» поле в Польщі - католицизм та католицька віра, яка віками гнобила православну віру в Україні.
Точно звичне поле? Там все ОК, а якщо в іншій країні віра мусульманська - відділена від держави і то вже не ОК?
Товстопузі в золоті московські попи - предстоятель яких відкрито заохочує до вбивства українців - то теж «звичне» поле?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 09 лип, 2023 09:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:40

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Ну на Болгарію гнати не треба - це єдина країна яка виробляє боєприпаси радянських калібрів і поставила вона нам зброї дохєра

Може і виробляє, тільки невідомо чи дає (реально домовилися про навчання аж 60-ти медиків): проросійський президент Болгарії послав нашого далеко - аж в Чехію...
Подивіться наприклад тут:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/6/7410178/

Болгарія - парламентська республіка тому все що може президент Болгарії - це пиздіти)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:42

Може бути. Вашими словами та мед пити.
Там, правда, болгари зʼясували що їх допомога йде через посередників - хочуть позбутися присосок.
Це новий премʼєр заявив тиждень тому.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:48

  akurt написав:«Звичне» поле в Польщі - католицизм та католицька віра, яка віками гнобила православну віру в Україні.
Точно звичне поле? Там все ОК, а якщо в іншій країні віра мусульманська - відділена від держави і то вже не ОК?
Товстопузі в золоті московські попи - предстоятель яких відкрито заохочує до вбивства українців - то теж «звичне» поле?

Дзвін на костелі все одно якийсь рідніший, ніж завивання муедзина)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:50

  akurt написав:«Звичне» поле в Польщі - католицизм та католицька віра, яка віками гнобила православну віру в Україні.
Точно звичне поле? Там все ОК, а якщо в іншій країні віра мусульманська - відділена від держави і то вже не ОК?
Товстопузі в золоті московські попи - то теж «звичне» поле?


У католицтва вже спад пасіонарності, бо старші на 500 років від мусульман.
Ну то й православні католиків теж підгноблювали, як в білорусії чи Волині, бо біль-менш рівні та схожі конфесії. А от щоб християни іслам якось інституціонально тиснули у ареалах його звичного розповсюдження - такого майже не було
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 09:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:квартири з 2010 року з 2.4 треба


А ДО - були? Жах :x
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:01

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:

По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.

Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?[/quote]
Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.
gonchik74
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