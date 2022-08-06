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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 10:45

  gonchik74 написав:Дзвін на костелі все одно якийсь рідніший, ніж завивання муедзина)

Я вам раджу побувати у Львові та відвідати Національний музей у Львові Андрія Шептицького та Львіський музей історії релігії. Ще завітайте у Жовкву побачите єдину дерев"яну церкву, яку не спалили католики. Побачите, як люди рятували православні ікони від католиків та який там йшов дзвін. Від спалених тіл та відірваних голів.
Типу рідніший такий дзвін.

Я навпаки - і далеко ходити не треба - відвідайте під Львовом село Вишневчик - подивіться як спаплюжили та до чого довели православні українці Костел Успіння Діви Марії...
Там дзвони не дзвонять...
Як і десятках сіл на схід від Львова - наприклад в селі Годовиця - костел Всіх святих: вирізали і вибили всіх. Костели стоять занедбані і ледве вцілілі... І Боже Вас збав відвідати кладовища поруч з тими костелами...
Там дзвони не дзвонять десятки років.
Так що розкажете мені про "Дзвін на костелі все одно якийсь рідніший"...
akurt
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