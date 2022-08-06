Я вам раджу побувати у Львові та відвідати Національний музей у Львові Андрія Шептицького та Львіський музей історії релігії. Ще завітайте у Жовкву побачите єдину дерев"яну церкву, яку не спалили католики. Побачите, як люди рятували православні ікони від католиків та який там йшов дзвін. Від спалених тіл та відірваних голів.
Типу рідніший такий дзвін.
Я навпаки - і далеко ходити не треба - відвідайте під Львовом село Вишневчик - подивіться як спаплюжили та до чого довели православні українці Костел Успіння Діви Марії...
Там дзвони не дзвонять...
Як і десятках сіл на схід від Львова - наприклад в селі Годовиця - костел Всіх святих: вирізали і вибили всіх. Костели стоять занедбані і ледве вцілілі... І Боже Вас збав відвідати кладовища поруч з тими костелами...
Там дзвони не дзвонять десятки років.
Так що розкажете мені про "Дзвін на костелі все одно якийсь рідніший"...