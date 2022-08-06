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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 728729730731
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:05

  fox767676 написав:
  BIGor написав:квартири з 2010 року з 2.4 треба


А ДО - були? Жах :x

Хто сказав що були? Я таке писав? Давайте наведіть мою цитату про це.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:08

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:

По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.

Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?

Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.[/quote]
Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?

Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.

Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь.
Зате, на поверсі ручки дверей однакові
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:15

  Faceless написав:
BIGor написав:
  gonchik74 написав:Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.

Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь.
Зате, на поверсі ручки дверей однакові

Мене не напрягає, все життя прожив в совковому житлі. Тому тут це економ. Чи в Україні економ по 3 метри?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5595767:gonchik74"]
Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.

Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь.
Зате, на поверсі ручки дверей однакові

Мене не напрягає, все життя прожив в совковому житлі. Тому тут це економ. Чи в Україні економ по 3 метри?[/quote]Та навіть економ по 2,7
Я теж дитинство прожив у хрущовці з низькою стелею і перепадом між плитами перекриття в кілька см.
Потім орендував і чешки і панельки і сталінки зі стелею 3,5+. І коли собі шукав, то одним з критеріїв була висота стелі, не менше 2,7. Бо навіть +20см відчувається суттєво
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