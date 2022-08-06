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По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.
Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?
Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне. Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.[/quote] Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
BIGor написав:Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?
Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне. Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.
Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь. Зате, на поверсі ручки дверей однакові
gonchik74 написав:Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне. Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.
Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь. Зате, на поверсі ручки дверей однакові
Мене не напрягає, все життя прожив в совковому житлі. Тому тут це економ. Чи в Україні економ по 3 метри?
BIGor написав:[quote="5595767:gonchik74"] Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне. Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.
Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь. Зате, на поверсі ручки дверей однакові
Мене не напрягає, все життя прожив в совковому житлі. Тому тут це економ. Чи в Україні економ по 3 метри?[/quote]Та навіть економ по 2,7 Я теж дитинство прожив у хрущовці з низькою стелею і перепадом між плитами перекриття в кілька см. Потім орендував і чешки і панельки і сталінки зі стелею 3,5+. І коли собі шукав, то одним з критеріїв була висота стелі, не менше 2,7. Бо навіть +20см відчувається суттєво
Не так давно ця країна згадувалася як країна інвестицій. Я звернув увагу на це оголошення тому, що ця нерухомість мені дещо нагадала дачу Азарова в районі Фороса (трохи ближче до Сімеіза). Фото: https://ibb.co/mHvhSLW Текст: «Роскошная вилла от застройщика на побережье Боко-Которской бухты, Черногория! Спокойный, тихий уголок с прекрасным панорамным видом на море. Панорамный вид на море и горы из каждой комнаты! Гарантия застройщика на отделку и оборудование - 2 года. Цена € 750 000,00»
В Чорногорії основні покупці були кацапи - і да це не Болгарія але робити там геть нічого - за таку ціну краще щось менше але в Хорватії
Faceless написав:Я теж дитинство прожив у хрущовці з низькою стелею і перепадом між плитами перекриття в кілька см. Потім орендував і чешки і панельки і сталінки зі стелею 3,5+. І коли собі шукав, то одним з критеріїв була висота стелі, не менше 2,7. Бо навіть +20см відчувається суттєво
Не знаю, мені якось все одно, 2,50 для мене комфортна висота.