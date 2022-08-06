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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 728729730731
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:05

  fox767676 написав:
  BIGor написав:квартири з 2010 року з 2.4 треба


А ДО - були? Жах :x

Хто сказав що були? Я таке писав? Давайте наведіть мою цитату про це.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:08

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:

По-перше - говорив про тенденцію по Кракову. По-друге - в своєму районі не бачив. Жив в квартирі 2.4, зараз живу в 2.55, обидві новобуди 2020-2021 років.

Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?

Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.[/quote]
Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Нема такої тенденції, квартири з 2010 року з 2.4 треба ще постаратись пошукати. Ви доречі купили квартиру в Кракові, чи досі в оренді живете?

Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.

Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь.
Зате, на поверсі ручки дверей однакові
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:15

  Faceless написав:
BIGor написав:
  gonchik74 написав:Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.

Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь.
Зате, на поверсі ручки дверей однакові

Мене не напрягає, все життя прожив в совковому житлі. Тому тут це економ. Чи в Україні економ по 3 метри?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5595767:gonchik74"]
Визнаю, прибрехав. 2.5 було, перевірив, але на голову тисне.
Щодо купівлі мною: начебто раніше розлого пояснив Вам ситуацію в моїй локації. Нового нічого не будують. З того моменту кількість пропозицій вторинки в свіжозбудованому змешилась.

Та пів-Кракова в котлованах. Цікаво в якому районі живете. Поміряв висоту економу 2000-х років де живу - 2,53.
О майн гот, прямо хрущ якийсь.
Зате, на поверсі ручки дверей однакові

Мене не напрягає, все життя прожив в совковому житлі. Тому тут це економ. Чи в Україні економ по 3 метри?[/quote]Та навіть економ по 2,7
Я теж дитинство прожив у хрущовці з низькою стелею і перепадом між плитами перекриття в кілька см.
Потім орендував і чешки і панельки і сталінки зі стелею 3,5+. І коли собі шукав, то одним з критеріїв була висота стелі, не менше 2,7. Бо навіть +20см відчувається суттєво
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:17

  akurt написав:Інвестуємо в Чорногорію!

Не так давно ця країна згадувалася як країна інвестицій.
Я звернув увагу на це оголошення тому, що ця нерухомість мені дещо нагадала дачу Азарова в районі Фороса (трохи ближче до Сімеіза).
Фото:
https://ibb.co/mHvhSLW
Текст:
«Роскошная вилла от застройщика на побережье Боко-Которской бухты, Черногория!
Спокойный, тихий уголок с прекрасным панорамным видом на море.
Панорамный вид на море и горы из каждой комнаты!
Гарантия застройщика на отделку и оборудование - 2 года.
Цена € 750 000,00»

В Чорногорії основні покупці були кацапи - і да це не Болгарія але робити там геть нічого - за таку ціну краще щось менше але в Хорватії
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Faceless написав:Я теж дитинство прожив у хрущовці з низькою стелею і перепадом між плитами перекриття в кілька см.
Потім орендував і чешки і панельки і сталінки зі стелею 3,5+. І коли собі шукав, то одним з критеріїв була висота стелі, не менше 2,7. Бо навіть +20см відчувається суттєво

Не знаю, мені якось все одно, 2,50 для мене комфортна висота.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 06:12

Литовська республіка: ситуація на ринку нерухомості

Для довідки: станом на 2023 рік у Литві проживає близько 2 мільйони 800 тисяч осіб. Столиця і найбільше місто — Вільнюс. Інші великі міста: Каунас і Клайпеда.
Протяжність із півночі на південь - 280 км, а із заходу на схід - 370 км.

Річні темпи зростання цін на житло знизилися до 16 відсотків у четвертому кварталі 2022, а останні дані про місячні зміни цін від Банку Литви та учасників ринку показують, що ціни стабілізуються.
...Ціни на житло все ще трохи завищені, але їх розрив з фундаментальними значеннями скоротився до 2,2 відсотка протягом кварталу. Кількість проданих будинків на вторинному ринку зменшилася і була на рівні 2018 року.
...На первинному ринку бронювання дещо зросли, але їх кількість залишилася історично низькою. Хоча щорічне зростання орендної плати все ще значне, ціни з осені зростають повільніше.
За даними Центру реєстрів, у грудні-лютому 2023 продано на 20,8% менше, ніж восени, і на 24,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.
Кількість продажів була найнижчою з 2017-18 років.

Купівля житла в кредит: для другого та наступних кредитних договорів або при збільшенні суми раніше взятих кредитів на житло застосовується підвищений початковий внесок – не менше 30 відсотків.

Кредитна ставка для нерухомості: 2,6%.
Громадяни України, які легально проживають у Литовській Республіці, мають право звертатися до всіх банків та інших фінансових установ.
Законодавство не передбачає вимог щодо доходу для відкриття рахунку. Однак постачальники платіжних послуг, швидше за все, вимагатимуть пояснень, з якою метою користувач відкриває рахунок, наприклад, для отримання соціальних виплат, заробітної плати тощо, який місячний оборот планується за рахунками тощо.
Джерело: дані Литовського банку.

Загальна тенденція: у 2022 році хвиля інфляції досягла дна, випередивши середній показник на добру шосту частину. Інфляція сильно вдарила по кошиках малозабезпечених громадян і на третину підняла ціни на кошики середнього класу.

Ціни на нерухомість:
- Вільнюс 2300-4000 євро за кв. м для 1-к квартир (вторинний ринок) та 4000-6300 первинний. Для 3-к квартир - нових 3 700-7000.
- Каунас 2500-3100 для 1-к квартир та 2350-3400 євро для 3-к квартир.
- Клайпеда 2100-2700 для 1-к квартир та 1950-3000 євро для 3-к квартир.

Примітка: в Клайпеді проживає родина приятелів - виїхали з Херсона.
Скаржаться на високі ціни на харчі та труднощі з орендою житла.
В Клайпеду на навчання переведено в березні 2022 року їх сина з Херсонської державної морської академії (ХДМА) за Угодою між Урядами України та Литви, щойно закінчив (керівником дипломного проєкту був моряк з Великої Британії), отримав диплом, чекає підписання контракту для походу в море.
Автор рядків за кермом свого авто відвідав: Vilnius, Kaunas, Panevėžys (на Тайкос алея, будинок 12 живе подруга мами), Pasvalys. Найбільш запам"яталося: сильні зливи у Вільнюсі, морозиво в Каунасі. Ніколи не тягнуло жити в Литві: не знайшов для себе нічого, щоби привабило.
akurt
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