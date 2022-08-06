Додано: Пон 10 лип, 2023 06:12

Литовська республіка: ситуація на ринку нерухомості

(На тему дня: очі всього світу прикуті до Литви)



Для довідки: станом на 2023 рік у Литві проживає близько 2 мільйони 800 тисяч осіб. Столиця і найбільше місто — Вільнюс. Інші великі міста: Каунас і Клайпеда.

Протяжність із півночі на південь - 280 км, а із заходу на схід - 370 км.



Річні темпи зростання цін на житло знизилися до 16 відсотків у четвертому кварталі 2022, а останні дані про місячні зміни цін від Банку Литви та учасників ринку показують, що ціни стабілізуються.

...Ціни на житло все ще трохи завищені, але їх розрив з фундаментальними значеннями скоротився до 2,2 відсотка протягом кварталу. Кількість проданих будинків на вторинному ринку зменшилася і була на рівні 2018 року.

...На первинному ринку бронювання дещо зросли, але їх кількість залишилася історично низькою. Хоча щорічне зростання орендної плати все ще значне, ціни з осені зростають повільніше.

За даними Центру реєстрів, у грудні-лютому 2023 продано на 20,8% менше, ніж восени, і на 24,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Кількість продажів була найнижчою з 2017-18 років.



Купівля житла в кредит: для другого та наступних кредитних договорів або при збільшенні суми раніше взятих кредитів на житло застосовується підвищений початковий внесок – не менше 30 відсотків.



Кредитна ставка для нерухомості: 2,6%.

Громадяни України, які легально проживають у Литовській Республіці, мають право звертатися до всіх банків та інших фінансових установ.

Законодавство не передбачає вимог щодо доходу для відкриття рахунку. Однак постачальники платіжних послуг, швидше за все, вимагатимуть пояснень, з якою метою користувач відкриває рахунок, наприклад, для отримання соціальних виплат, заробітної плати тощо, який місячний оборот планується за рахунками тощо.

Джерело: дані Литовського банку.



Загальна тенденція: у 2022 році хвиля інфляції досягла дна, випередивши середній показник на добру шосту частину. Інфляція сильно вдарила по кошиках малозабезпечених громадян і на третину підняла ціни на кошики середнього класу.



Ціни на нерухомість:

- Вільнюс 2300-4000 євро за кв. м для 1-к квартир (вторинний ринок) та 4000-6300 первинний. Для 3-к квартир - нових 3 700-7000.

- Каунас 2500-3100 для 1-к квартир та 2350-3400 євро для 3-к квартир.

- Клайпеда 2100-2700 для 1-к квартир та 1950-3000 євро для 3-к квартир.



Примітка: в Клайпеді проживає родина приятелів - виїхали з Херсона.

Скаржаться на високі ціни на харчі та труднощі з орендою житла.

В Клайпеду на навчання переведено в березні 2022 року їх сина з Херсонської державної морської академії (ХДМА) за Угодою між Урядами України та Литви, щойно закінчив (керівником дипломного проєкту був моряк з Великої Британії), отримав диплом, чекає підписання контракту для походу в море.

Автор рядків за кермом свого авто відвідав: Vilnius, Kaunas, Panevėžys (на Тайкос алея, будинок 12 живе подруга мами), Pasvalys. Найбільш запам"яталося: сильні зливи у Вільнюсі, морозиво в Каунасі. Ніколи не тягнуло жити в Литві: не знайшов для себе нічого, щоби привабило.