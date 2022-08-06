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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:43
fox767676 написав: BIGor написав:
Не знаю, мені якось все одно, 2,50 для мене комфортна висота.
Так що, для Польщі це нормальні стелі? Ну хоча б 2.6 нетто потрібно
Мені взагалі висота стелі 2,5 підходить. А от знайти планування з окремою кухнею в будинках від 2000 років та спальнею більше 15 метрів - оце задача з непростих.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:47
Bolt написав:
https://youtu.be/-csMMNLi6wc
Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:59
BIGor написав: Bolt написав:
https://youtu.be/-csMMNLi6wc
Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.
Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 19:09
Bolt написав: BIGor написав: Bolt написав:
https://youtu.be/-csMMNLi6wc
Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.
Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.
Шо там зараз по цінах? Бажано от і до, бо поняття пристойно у всіх різне.
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Сер 10 сер, 2022 14:45
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