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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:43

  fox767676 написав:
  BIGor написав:Не знаю, мені якось все одно, 2,50 для мене комфортна висота.


Так що, для Польщі це нормальні стелі? Ну хоча б 2.6 нетто потрібно

Мені взагалі висота стелі 2,5 підходить. А от знайти планування з окремою кухнею в будинках від 2000 років та спальнею більше 15 метрів - оце задача з непростих.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:47

  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:59

  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.

Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:09

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.

Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.

Шо там зараз по цінах? Бажано от і до, бо поняття пристойно у всіх різне.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:33

  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Зараз Акурт развєєт цей міф :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:59

  Rack написав:
  Bolt написав:
Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.

Шо там зараз по цінах? Бажано от і до, бо поняття пристойно у всіх різне.

Згрубша все подорожало, але я вже 8 років поспіль плачу 43€/доба за житло. Але, якщо перший рік тут по цінах була шара, то зара вже покусюються. Але полазив по форумах, подивився, що в Хорватії то тут далі, принаймні по житлу шара, тобто в 2-3 рази дешевше. Бенза дорога 1,6€, тож бажано аправитись в Македонії там 1, 3€.Жрачка загалом крім деяких позицій відсотків на 20-50 дорожче. Гади ще курс лека підняли з з 115(зимою), до 105 (зараз) за евро. Короче, коли я перший раз тут був рахував 4 лека=1 грн, то зара 2, 5 лека=1 грн.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 22:41

  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Не може бути? Це Туреччина, все чесно. Вклав 49куе, а висунув 150куе
flyman
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  #<1 ... 729730731732
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