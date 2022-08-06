Мені взагалі висота стелі 2,5 підходить. А от знайти планування з окремою кухнею в будинках від 2000 років та спальнею більше 15 метрів - оце задача з непростих.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 18:43
Мені взагалі висота стелі 2,5 підходить. А от знайти планування з окремою кухнею в будинках від 2000 років та спальнею більше 15 метрів - оце задача з непростих.
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:47
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:59
Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:09
Шо там зараз по цінах? Бажано от і до, бо поняття пристойно у всіх різне.
Додано: Пон 10 лип, 2023 21:59
Згрубша все подорожало, але я вже 8 років поспіль плачу 43€/доба за житло. Але, якщо перший рік тут по цінах була шара, то зара вже покусюються. Але полазив по форумах, подивився, що в Хорватії то тут далі, принаймні по житлу шара, тобто в 2-3 рази дешевше. Бенза дорога 1,6€, тож бажано аправитись в Македонії там 1, 3€.Жрачка загалом крім деяких позицій відсотків на 20-50 дорожче. Гади ще курс лека підняли з з 115(зимою), до 105 (зараз) за евро. Короче, коли я перший раз тут був рахував 4 лека=1 грн, то зара 2, 5 лека=1 грн.
Додано: Пон 10 лип, 2023 22:41
Не може бути? Це Туреччина, все чесно. Вклав 49куе, а висунув 150куе
Додано: Вів 11 лип, 2023 05:22
Подивився.
Оце ж та дама нагадує горе-знавців цього форуму: купа дилетантів.
Отак і та пані.
1. В згаданих нею банках - а я сам клієнт 2-х із згаданих 3-х - за першою вимогою видають та приймають долари. Велику суму готівкою (припустимо 20 000 доларів) як правило - але не факт - треба замовляти зранку на 15-00, або "сьогодні - на завтра". Ніяких депозитів/заморозки на 3 чи 6 місяців робити не треба.
Там зверніть увагу: вони з братської для України Білорусі - можливо ті білоруські банки є під санкціями, тому в них і проблема.
2. Щодо вивозу валюти саме цікаве і саме просте:
а) щоби зробити SWIFT-переказ, не треба ходити, як циганва, по банках: сідаєш - як я зараз - за MacBook - натискаєш кнопки - та робиш переказ.
Ліміт перерахування: до 1 000 000 лір (приблизно 40 000 доларів).
в) готівкову валюту в сумі більшою за 10 000 євро, можна вивозити з декларуванням на "Червоному коридорі" - для цього треба, щоби валюта була на власному рахунку в банку, зняти її - в банку отримати Видатковий касовий ордер, на якому перевірити наявність підпису та печатки працівника банку, перед"явити митнику під час заповнення Митної декларації.
Саме таку консультацію/пораду я давав нашій жінці з України, яка вивозила велику суму готівкою - і це було 2 липня.
Дуже хвилювалася - просила, щоби я був на зв"яку в неділю 2 липня - коли вона буде на "Червоному коридорі" - але потім надіслала повідомлення, що все ОК.
Таким чином, панове, будете мати гроші - якщо будете мати - можу підказати, як вивезти.
Сам би я - якщо б треба було - виводив би за допомогою SWIFT-переказів: зручно до безтями.
Правда, треба мати рахунок в закордонному банку. На своє ім"я.
І ще років три тому на цьому форумі радив під час відвідування гірськолижних витягів в Закопанє, відкрити собі рахунки. Але горе-великегоре -дуже велике горе хВахівці розказували прямо на цьому форумі, що треба пачки з доларами приклеювати скотчем на спину. Доприклеювалися.
Сидять в глибокому - дуже глибокому - попі.
Думати ж завжди треба головОМ, а не ногОМ, хіба не так?
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