Додано: Вів 11 лип, 2023 05:22

Rack написав: Bolt написав: https://youtu.be/-csMMNLi6wc https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Зараз Акурт развєєт цей міф Зараз Акурт развєєт цей міф

Там зверніть увагу: вони з братської для України Білорусі - можливо ті білоруські банки є під санкціями, тому в них і проблема.

2. Щодо вивозу валюти саме цікаве і саме просте:

Подивився.Оце ж та дама нагадує горе-знавців цього форуму: дилетант.1. В згаданих нею банках - а я сам клієнт 2-х із згаданих 3-х - за першою вимогою видають та приймають долари. Велику суму готівкою (припустимо 20 000 доларів) як правило - але не факт - треба замовляти зранку на 15-00, або "сьогодні - на завтра". Ніяких депозитів/заморозки на 3 чи 6 місяців робити не треба.а) щоби зробити SWIFT-переказ, не треба ходити, як циганва, по банках: сідаєш - як я зараз - за MacBook - натискаєш кнопки - та робиш переказ.Ліміт перерахування: до 1 000 000 лір (приблизно 40 000 доларів).в) готівкову валюту в сумі більшою за 10 000 євро, можна вивозити з декларуванням на "Червоному коридорі" - для цього треба, щоби валюта була на власному рахунку в банку, зняти її - в банку отримати Видатковий касовий ордер, на якому перевірити наявність підпису та печатки працівника банку, перед"явити митнику під час заповнення Митної декларації.Саме таку консультацію/пораду я давав нашій жінці з України, яка вивозила велику суму готівкою - і це було 2 липня.Дуже хвилювалася - просила, щоби я був на зв"яку в неділю 2 липня - коли вона буде на "Червоному коридорі" - але потім надіслала повідомлення, що все ОК.Таким чином, панове, будете мати гроші - можу підказати, як вивезти.Сам би я - якщо б треба було - виводив би за допомогою SWIFT-переказів: зручно до безтями.Правда, треба мати рахунок в закордонному банку. На своє ім"я.