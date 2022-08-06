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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 730731732733>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:43

  fox767676 написав:
  BIGor написав:Не знаю, мені якось все одно, 2,50 для мене комфортна висота.


Так що, для Польщі це нормальні стелі? Ну хоча б 2.6 нетто потрібно

Мені взагалі висота стелі 2,5 підходить. А от знайти планування з окремою кухнею в будинках від 2000 років та спальнею більше 15 метрів - оце задача з непростих.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:47

  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:59

  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.

Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:09

  Bolt написав:
  BIGor написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Бачив колись в Єгипті атракціон для туристів - сісти на верблюда 5 фунтів, злізти 10 фунтів.

Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.

Шо там зараз по цінах? Бажано от і до, бо поняття пристойно у всіх різне.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:33

  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Зараз Акурт развєєт цей міф :)
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 21:59

  Rack написав:
  Bolt написав:
Колись думав в Албанії прикупити.Сьогодня розмовляв з власником апартаментів де живу, каже знайомий здає двушку тут в місті за 350€, але не менше ніж на пів року. Ось думаю, замісць того, щоб купувати, взяти пожити в оренді, але то не раніше ніж через 5 років, коли прилаштую дітей і треба ще відсотків на 50 підняти пасивний дохід. Бо мене той львівський клімат вбиває.

Шо там зараз по цінах? Бажано от і до, бо поняття пристойно у всіх різне.

Згрубша все подорожало, але я вже 8 років поспіль плачу 43€/доба за житло. Але, якщо перший рік тут по цінах була шара, то зара вже покусюються. Але полазив по форумах, подивився, що в Хорватії то тут далі, принаймні по житлу шара, тобто в 2-3 рази дешевше. Бенза дорога 1,6€, тож бажано аправитись в Македонії там 1, 3€.Жрачка загалом крім деяких позицій відсотків на 20-50 дорожче. Гади ще курс лека підняли з з 115(зимою), до 105 (зараз) за евро. Короче, коли я перший раз тут був рахував 4 лека=1 грн, то зара 2, 5 лека=1 грн.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 22:41

  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Не може бути? Це Туреччина, все чесно. Вклав 49куе, а висунув 150куе
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 05:22

  Rack написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/-csMMNLi6wc

Зараз Акурт развєєт цей міф :)

Подивився.
Оце ж та дама нагадує горе-знавців цього форуму: дилетант.

1. В згаданих нею банках - а я сам клієнт 2-х із згаданих 3-х - за першою вимогою видають та приймають долари. Велику суму готівкою (припустимо 20 000 доларів) як правило - але не факт - треба замовляти зранку на 15-00, або "сьогодні - на завтра". Ніяких депозитів/заморозки на 3 чи 6 місяців робити не треба.
Там зверніть увагу: вони з братської для України Білорусі - можливо ті білоруські банки є під санкціями, тому в них і проблема.

2. Щодо вивозу валюти саме цікаве і саме просте:
а) щоби зробити SWIFT-переказ, не треба ходити, як циганва, по банках: сідаєш - як я зараз - за MacBook - натискаєш кнопки - та робиш переказ.
Ліміт перерахування: до 1 000 000 лір (приблизно 40 000 доларів).
в) готівкову валюту в сумі більшою за 10 000 євро, можна вивозити з декларуванням на "Червоному коридорі" - для цього треба, щоби валюта була на власному рахунку в банку, зняти її - в банку отримати Видатковий касовий ордер, на якому перевірити наявність підпису та печатки працівника банку, перед"явити митнику під час заповнення Митної декларації.

Саме таку консультацію/пораду я давав нашій жінці з України, яка вивозила велику суму готівкою - і це було 2 липня.
Дуже хвилювалася - просила, щоби я був на зв"яку в неділю 2 липня - коли вона буде на "Червоному коридорі" - але потім надіслала повідомлення, що все ОК.

Таким чином, панове, будете мати гроші - можу підказати, як вивезти.
Сам би я - якщо б треба було - виводив би за допомогою SWIFT-переказів: зручно до безтями.
Правда, треба мати рахунок в закордонному банку. На своє ім"я.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.
Вы попробуйте найти что-то стоящее.
И кредиты под 2% еще не заработали.
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