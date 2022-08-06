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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:01

  5396669 написав:
BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.
Вы попробуйте найти что-то стоящее.
И кредиты под 2% еще не заработали.

Вже запрацювали, та і бронювати можна було.
Ще новина яка дасть полегшення на ринку - позбавляються фізосіб перекупів.
https://www.prawo.pl/biznes/zakaz-handl ... 21986.html
Rząd idzie na wojnę z handlującymi dla zysku umowami rezerwacyjnymi do mieszkań deweloperskich. Od 1 lipca wprowadza zakaz handlu cesjami dla zarobku. W ten sposób chce ukrócić patologie na rynku nieruchomości. Przepis będzie raczej martwy. Zakaz dotyczy tylko osób fizycznych, tymczasem większość handlujących prowadzi działalność gospodarczą. Dalej więc będą funkcjonować po "staremu".
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не знаю. Я продавал свою за 490 - два покупателя: наш и поляк. Кстати, поляк приятный довольно. Зря я на них пёр)). Покупал за 445. Попросил цены девелопера в следующей очереди на 2025. 2к ст0ит 540 (135 куе). Доллар падает. Цена м2 растёт.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:43

  BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.

По-перше 2%-й як фактор зростання ціни вже зіграв. По-друге умови там цікаві. 10 років не можна перепродавати, ні здавати. Протягом цього часу не можна купляти ще одну нерухомість. Вік до 45. Ніколи не мати до того у власності нічого. Тобто жорсткі умови. І це я ще не всі назвав. Спамлять теж. По українських групах на фб і по своїх знайомих бачу, що багато людей переміщується ( сказав би повертаються, але переїзд може бути і куди інде). Он навіть beee складає конкуренцію польським девелоперам)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:01

  BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.

І це ще емігранти не зрухалися під "гарантії Нати"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:02

  5396669 написав:
BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.
Вы попробуйте найти что-то стоящее.
И кредиты под 2% еще не заработали.

ПРЖН недоступний пересіченому Бігору?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:15

  BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять .

Вони ще і наших припрягли)
https://minfin.com.ua/ua/realty/article ... e-seychas/
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:32

  BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.

Я вище давав огляд нерухомості в деяких країнах Європи: всюди певне падіння цін на нерухомість.
Нічого дивного.
Приятелі виставили 1+1 в Анталії - реально класну квартиру в класному будинку - всього за 150 000 доларів - за тиждень не було жодного дзвінка. Ціни і не падають, і не продається.
Тому не дивно: "Ціни на житло у Польщі пригальмували: чи варто купувати житло зараз..."

Ось тут я давав РЕАЛЬНІ цифри на ринку нерухомості Швеції від нашого колись українця: якщо раніше платив за квартиру, куплену в 2017 році в кредит (базова ціна 375 000 євро), 1000 євро в місяць +500 євро комунальних витрат, то тепер платить 1500 євро на місяць +1000 євро комунальні. Як написав класик "Под силу полько состоятельному человеку":
Еміграція, заробітчанство
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 лип, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:42

  beee написав:Не знаю. Я продавал свою за 490 - два покупателя: наш и поляк. Кстати, поляк приятный довольно. Зря я на них пёр)). Покупал за 445. Попросил цены девелопера в следующей очереди на 2025. 2к ст0ит 540 (135 куе). Доллар падает. Цена м2 растёт.

Тому невигідно літом купляти в кого Долар/євро, бо зараз 4,1 курс, а зимою доходив до 5. Місцеві кажуть що зимою постійно курс падає, а влітку укріплюється.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:55

  BIGor написав:
  beee написав:Не знаю. Я продавал свою за 490 - два покупателя: наш и поляк. Кстати, поляк приятный довольно. Зря я на них пёр)). Покупал за 445. Попросил цены девелопера в следующей очереди на 2025. 2к ст0ит 540 (135 куе). Доллар падает. Цена м2 растёт.

Тому невигідно літом купляти в кого Долар/євро, бо зараз 4,1 курс, а зимою доходив до 5. Місцеві кажуть що зимою постійно курс падає, а влітку укріплюється.

До 5 він доходив на тлі кроскурсу 0.95 євро до долара через війну і наплив біженців. Злотий прив‘язаний до євро.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:02

Курс злотий/долар на протязі року:
https://ibb.co/W62PQsh
Наближався до відмітки "5" дуже короткий проміжок часу в жовтні 2022.
Вердикт на investing: злотий за долари суворо продавати.
akurt
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  #<1 ... 730731732733
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