Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Rząd idzie na wojnę z handlującymi dla zysku umowami rezerwacyjnymi do mieszkań deweloperskich. Od 1 lipca wprowadza zakaz handlu cesjami dla zarobku. W ten sposób chce ukrócić patologie na rynku nieruchomości. Przepis będzie raczej martwy. Zakaz dotyczy tylko osób fizycznych, tymczasem większość handlujących prowadzi działalność gospodarczą. Dalej więc będą funkcjonować po "staremu".
Не знаю. Я продавал свою за 490 - два покупателя: наш и поляк. Кстати, поляк приятный довольно. Зря я на них пёр)). Покупал за 445. Попросил цены девелопера в следующей очереди на 2025. 2к ст0ит 540 (135 куе). Доллар падает. Цена м2 растёт.
BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.
По-перше 2%-й як фактор зростання ціни вже зіграв. По-друге умови там цікаві. 10 років не можна перепродавати, ні здавати. Протягом цього часу не можна купляти ще одну нерухомість. Вік до 45. Ніколи не мати до того у власності нічого. Тобто жорсткі умови. І це я ще не всі назвав. Спамлять теж. По українських групах на фб і по своїх знайомих бачу, що багато людей переміщується ( сказав би повертаються, але переїзд може бути і куди інде). Он навіть beee складає конкуренцію польським девелоперам)
BIGor написав:Походу в Польщі скоро буде обвал. Девелопери спамлять своїми пропозиціями. Цікаво виходить, що під новий 2% кредит люди не гребуть "як горячі пирожки" нерухомість по 3-3,5 кує метр.
Я вище давав огляд нерухомості в деяких країнах Європи: всюди певне падіння цін на нерухомість. Нічого дивного. Приятелі виставили 1+1 в Анталії - реально класну квартиру в класному будинку - всього за 150 000 доларів - за тиждень не було жодного дзвінка. Ціни і не падають, і не продається. Тому не дивно: "Ціни на житло у Польщі пригальмували: чи варто купувати житло зараз..."
Ось тут я давав РЕАЛЬНІ цифри на ринку нерухомості Швеції від нашого колись українця: якщо раніше платив за квартиру, куплену в 2017 році в кредит (базова ціна 375 000 євро), 1000 євро в місяць +500 євро комунальних витрат, то тепер платить 1500 євро на місяць +1000 євро комунальні. Як написав класик "Под силу полько состоятельному человеку": Еміграція, заробітчанство
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 лип, 2023 11:42, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Не знаю. Я продавал свою за 490 - два покупателя: наш и поляк. Кстати, поляк приятный довольно. Зря я на них пёр)). Покупал за 445. Попросил цены девелопера в следующей очереди на 2025. 2к ст0ит 540 (135 куе). Доллар падает. Цена м2 растёт.
Тому невигідно літом купляти в кого Долар/євро, бо зараз 4,1 курс, а зимою доходив до 5. Місцеві кажуть що зимою постійно курс падає, а влітку укріплюється.
beee написав:Не знаю. Я продавал свою за 490 - два покупателя: наш и поляк. Кстати, поляк приятный довольно. Зря я на них пёр)). Покупал за 445. Попросил цены девелопера в следующей очереди на 2025. 2к ст0ит 540 (135 куе). Доллар падает. Цена м2 растёт.
Тому невигідно літом купляти в кого Долар/євро, бо зараз 4,1 курс, а зимою доходив до 5. Місцеві кажуть що зимою постійно курс падає, а влітку укріплюється.
До 5 він доходив на тлі кроскурсу 0.95 євро до долара через війну і наплив біженців. Злотий прив‘язаний до євро.