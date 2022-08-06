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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:37

Вже три дні спостерігаю на пляжі, декілька кемперів на чеських номерах, серед них такий:
https://www.buerstner.com/de/en/motorho ... w/elegance
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:30

Туреччина в ЄС!!!

Айда Реджеп, айда молодець!!!

flyman
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Повідомлень: 31845
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 731732733734
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