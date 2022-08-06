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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:37

Вже три дні спостерігаю на пляжі, декілька кемперів на чеських номерах, серед них такий:
https://www.buerstner.com/de/en/motorho ... w/elegance
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:30

Туреччина в ЄС!!!

Айда Реджеп, айда молодець!!!

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:10

Слава Богу, пане Флаймане, що ви не були серед тих телепнів, які тут писали про султанів (останній існував 100 років тому) та про те, що їм заважають жити муедзіни, яких я наприклад, і не чую, і не бачу.

Туреччина так саме хоче миру, як і Україна:
- вона роками веде боротьбу з сепаратистами-курдами на сході. На днях ховали чергового загиблого солдата і навели цифру, що це загинув вже 850-ій солдат. Були претензії до Швеції, бо там кодло/притулок лідерів тих сепаратистів і йде постачання зброї через треті країни.
Уявіть собі, як би було добре, якби Україна так боролася з сепаратистами/колаборантами/зрадниками.
- Україна вже попала в пастку з нестачею літаків. Туреччині обіцяли продати партію F-35. Потім Трамп обманув. Вони почали просити F-16. Тут втрутилося грецьке лоббі в США. Теж заблокували.
- Україна та Туреччина: добрі сусіди. Безпека в Чорному морі - питання номер один для цих двох країн: майже на кордоні між лінією, яка розмежовує води Чорного моря, є родовища газу, який передається в Туреччину. Вони тільки на весні запустили газогони і там запасів газу на десятки років. Крім того, в разі із вибухом на ЗАЕС мало не покажеться нікому, а Туреччині не в третю чергу.

Тому те, що зараз робить Туреччина: все мудро і правильно.
akurt
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  #<1 ... 731732733734
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