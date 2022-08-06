Додано: Сер 12 лип, 2023 14:59

Свежачок: ребята, о которых я как-то писал, собирали бумажки для подтверждения происхождения денег в Польше, наконец получили письмо из банка,что оплата за квартиру будет успешной. Для этого они собирали всю историю с 1998 пхахаха.



Мне поступила уже пятая постанова с поморской прокуратуры, что они в январе запрашивали данные по разговорам сим карты. Кароч, у поляка, который мне когда то кинул бабки п2п украли со счёта деньги и расследуют всю цепочку. В уголовном деле я прохожу свидетелем. Кстати это уже третье дело, где я свидетель. Два счёта мне разблокировали. Третий блокируют в качестве вещественных доказательств.

Кароч, по сути, если вы продали кому-то телефон, а у покупателя его украли, то бабки блокируют вам тоже.



Upd

Саму постанову лучше уберу