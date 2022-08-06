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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 14:59
Свежачок: ребята, о которых я как-то писал, собирали бумажки для подтверждения происхождения денег в Польше, наконец получили письмо из банка,что оплата за квартиру будет успешной. Для этого они собирали всю историю с 1998 пхахаха.
Мне поступила уже пятая постанова с поморской прокуратуры, что они в январе запрашивали данные по разговорам сим карты. Кароч, у поляка, который мне когда то кинул бабки п2п украли со счёта деньги и расследуют всю цепочку. В уголовном деле я прохожу свидетелем. Кстати это уже третье дело, где я свидетель. Два счёта мне разблокировали. Третий блокируют в качестве вещественных доказательств.
Кароч, по сути, если вы продали кому-то телефон, а у покупателя его украли, то бабки блокируют вам тоже.
Upd
Саму постанову лучше уберу
Востаннє редагувалось beee
в Сер 12 лип, 2023 15:17, всього редагувалось 2 разів.
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beee
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:09
beee написав:
Свежачок: ребята, о которых я как-то писал, собирали бумажки для подтверждения происхождения денег в Польше, наконец получили письмо из банка,что оплата за квартиру будет успешной. Для этого они собирали всю историю с 1998 пхахаха.
Мне поступила уже пятая постанова с поморской прокуратуры, что они в январе запрашивали данные по разговорам сим карты. Кароч, у поляка, который мне когда то кинул бабки п2п украли со счёта деньги и расследуют всю цепочку. В уголовном деле я прохожу свидетелем. Кстати это уже третье дело, где я свидетель. Два счёта мне разблокировали. Третий блокируют в качестве вещественных доказательств.
Кароч, по сути, если вы продали кому-то телефон, а у покупателя его украли, то бабки блокируют вам тоже.
Ось тому наші багатії в Європі не дуже приживаються - у нас все просто - гроші взяв - купив, як казав мені один орендар під час війни - «я звідси нікуди не поїду бо тут я огого- а хто я там?»)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 15:28
У багатіїв є юристи, фінансисти, адвокати. У них все у шоколаді
У всьому світі щимят средний класс, имитируя борьбу с коррупцией. Всё это профанация
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beee
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Додано: Сер 12 лип, 2023 16:44
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
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gonchik74
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Додано: Сер 12 лип, 2023 16:45
beee написав:
У багатіїв є юристи, фінансисти, адвокати. У них все у шоколаді
У всьому світі щимят средний класс, имитируя борьбу с коррупцией. Всё это профанация
Так і є, взяти з останніх прикладів - воєнкома та голову КМБ - у Іспанії та Франції питаннь в них не виникло стосовно 3,5 млн євро та 20 млн євро.
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BIGor
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Додано: Сер 12 лип, 2023 16:51
BIGor написав: beee написав:
У багатіїв є юристи, фінансисти, адвокати. У них все у шоколаді
У всьому світі щимят средний класс, имитируя борьбу с коррупцией. Всё это профанация
Так і є, взяти з останніх прикладів - воєнкома та голову КМБ - у Іспанії та Франції питаннь в них не виникло стосовно 3,5 млн євро та 20 млн євро.
На прикладі знайомого бачу, що до 1млн інвестиції ти там не є шанованою людиною і можуть вжарити. Цікавинка в тому, що в тій же Іспанії дають купити, а потім, коли закінчується рік, питають звідки гроші. Не поясниш - можуть конфіскувати. Чувак місяць сам не свій ходив)
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gonchik74
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Додано: Сер 12 лип, 2023 17:50
gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:03
beee написав:
Свежачок: ребята, о которых я как-то писал, собирали бумажки для подтверждения происхождения денег в Польше, наконец получили письмо из банка,что оплата за квартиру будет успешной. Для этого они собирали всю историю с 1998 пхахаха.
Мне поступила уже пятая постанова с поморской прокуратуры, что они в январе запрашивали данные по разговорам сим карты. Кароч, у поляка, который мне когда то кинул бабки п2п украли со счёта деньги и расследуют всю цепочку. В уголовном деле я прохожу свидетелем. Кстати это уже третье дело, где я свидетель
. Два счёта мне разблокировали. Третий блокируют в качестве вещественных доказательств.
Кароч, по сути, если вы продали кому-то телефон, а у покупателя его украли, то бабки блокируют вам тоже.
Upd
Саму постанову лучше уберу
Це Европа!
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:05
gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися
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Додано: Сер 12 лип, 2023 18:07
cherchiltank написав: gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)
що, вліз в польську нерухомість, тепер не знаєш як вистрибнути без втрат (як акукрт, тільки той в турецькій: для себе, а не в оренду)?
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