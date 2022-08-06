flyman написав:gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися
А що вчора було? Вибачте, не дивлюсь "телемарафон".