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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:44

  flyman написав:
  gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)

після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися

А що вчора було? Вибачте, не дивлюсь "телемарафон".
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:23

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)

Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)

що, вліз в польську нерухомість, тепер не знаєш як вистрибнути без втрат (як акукрт, тільки той в турецькій: для себе, а не в оренду)?

В мене немає закордонної нерухомості - тільки Київ, ну і дачка, і подивляться на Бровари)
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хто «подивляться на Бровари»?)
gonchik74
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