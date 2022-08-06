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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:44
flyman написав: gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися
А що вчора було? Вибачте, не дивлюсь "телемарафон".
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:23
flyman написав: cherchiltank написав: gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)
що, вліз в польську нерухомість, тепер не знаєш як вистрибнути без втрат (як акукрт, тільки той в турецькій: для себе, а не в оренду)?
В мене немає закордонної нерухомості - тільки Київ, ну і дачка, і подивляться на Бровари)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:38
Хто «подивляться на Бровари»?)
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