RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:44

  flyman написав:
  gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)

після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися

А що вчора було? Вибачте, не дивлюсь "телемарафон".
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7863
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:23

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)

Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)

що, вліз в польську нерухомість, тепер не знаєш як вистрибнути без втрат (як акукрт, тільки той в турецькій: для себе, а не в оренду)?

В мене немає закордонної нерухомості - тільки Київ, ну і дачка, і подивляться на Бровари)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хто «подивляться на Бровари»?)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 339
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:53

  gonchik74 написав:Хто «подивляться на Бровари»?)

Приглядаюся до Броварів готового нового з ремонтом)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 732733734735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6112023
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16175993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4074)
12.07.2023 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.