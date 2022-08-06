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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 18:44

  flyman написав:
  gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)

після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися

А що вчора було? Вибачте, не дивлюсь "телемарафон".
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:23

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  gonchik74 написав:Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)

Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)

що, вліз в польську нерухомість, тепер не знаєш як вистрибнути без втрат (як акукрт, тільки той в турецькій: для себе, а не в оренду)?

В мене немає закордонної нерухомості - тільки Київ, ну і дачка, і подивляться на Бровари)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 19:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хто «подивляться на Бровари»?)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 20:53

  gonchik74 написав:Хто «подивляться на Бровари»?)

Приглядаюся до Броварів готового нового з ремонтом)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:08

І що там з цінами?
Вчора дивився "одним оком" нерухомість в Дніпрі та в околицях вище міста (там приятелі живуть).
Неймовірна кількість пропозицій приватних будинків на лівому березі вище центра міста - раніше дуже престижний населений пункт "Обухівка" (колись "Кіровське") ціни якісь смішні по 10-25 тисяч доларів.
Але зустрічається і щось пристойне - дизайнерське, нове, готове - реально класне - але вже по 240 000 доларів.
В Дніпрі в пристойних мікрорайонах - близько 1000 доларів за кв. м (це разом із земельними ділянками).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:15

  akurt написав:І що там з цінами?
Вчора дивився "одним оком" нерухомість в Дніпрі та в околицях вище міста (там приятелі живуть).
Неймовірна кількість пропозицій приватних будинків на лівому березі вище центра міста - раніше дуже престижний населений пункт "Обухівка" (колись "Кіровське") ціни якісь смішні по 10-25 тисяч доларів.
Але зустрічається і щось пристойне - дизайнерське, нове, готове - реально класне - але вже по 240 000 доларів.
В Дніпрі в пристойних мікрорайонах - близько 1000 доларів за кв. м (це разом із земельними ділянками).

Хороші новобудови - 1000 метр, але вже є квартири з ремонтом по 1200 метр - це в нових будинках в центрі Броварів (двокімнатні) однокімнатні чуть дорожче, зимою можна було відхватити по 800 доларів метр новобудову однокімнатну - но я протупив)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:49

Знаю: племінник орендує 3-к за 25000 гривень. Він, правда, не переселенець: колись сільській хлопчина з області. Батьки живуть в селі: він говорить, що якщо би дізналися, скільки він платить за оренду, то били б ломакою по спИні.
akurt
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