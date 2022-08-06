Додано: Чет 13 лип, 2023 11:03

«На волю… в пампаси!»

(Із книги «Золотой теленок»)



Інколи думки людей цікаві і - можливо - повчальні.

Ось прийшла ж у голову сина приятелів ідея купити шмат землі в Колумбіі - взяв і купив (не жартую).

Так сподобалося, що доручив батькам прикупити пару гектарів десь в Карпатах - біля Східниці - батьки поїхали, походили по тих селах та горах і сказали сину, що то дурна забаганка, чиста бздура: якщо щось видове і цікаве, то хто зна де, без перспектив води, електрики та доріг….Сказали: «Далі без нас!»



Отак і я прийняв пропозицію подивитися на щось пристойне в горах над Анталією. На висоті приблизно 800 м над рівнем моря.

Я ту місцину знаю:

- по-перше, раз на місяць їжджу туди набирати з гірського джерела воду: джерело облаштував за власний рахунок мер Анталії на згадку про свого батька, який там прожив безвилазно до 95 років. Цікаво, що прізвище мера Анталії перекладається як «жук», точніше «жучок». Мабуть, хитрий, як жук: знав, яку водичку пити та де мером ставати.

Мабуть, батько підказав. Хитрий, як жук. Та й прізвище відповідне…



По-друге, я той населений пункт бачу щовечора із свого балкона: неймовірне марево, Fata Morgana: високі - до 2400 м - гори і на схилах, вкритих хвойниками, наче якась дівчина загубила намисто із смарагдів та діамантів, що світяться вночі.

Ну взяли та поїхали, чого ж і ні.



Перше, на що я звернув увагу: це новенький комплекс із десятка чи двох 2-о поверхових будинків поруч з гарною асфальтовою дорогою до джерела: щось на ґатунок «таун-хаузів», але будинки не торкаються одне одного. Все новеньке, «під ключ», ще не здано в експлуатацію, але на стадії завершення. Чудовий краєвид на гірську долину - та здалеку видно Анталію та море.

Цікавий факт: в Анталії було +31, а тут +26.

Цей варіант приятеля не зацікавив: нижче цього ЖК - купа чудових приватних будинків - і всі під черепицею. Вид, наче ви десь в Словенії.

Поїхали дивитися далі.

(Далі буде, треба третій раз плигнути в басейн мого ЖК).