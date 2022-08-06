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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лип, 2023 18:44
flyman написав: gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
після вчорашнього Европі, особливо колишньому соцтабору напрягтися
А що вчора було? Вибачте, не дивлюсь "телемарафон".
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:23
flyman написав: cherchiltank написав: gonchik74 написав:
Цікаво, після сьогоднішніх «гарантій», та вчорашнього «запрошення» хати в Польщі подорожчають ( наші куплятимуть, як ті, що думали повертатись, так і ньюкамери, і ті, що житимуть в Україні, як запасний аеродром), чи навпаки подешевшають ( бо покладатись на блок, звісно, добре, але фізично знаходитись таки краще подалі від потенційно небезпечного регіону)?)
Я, наприклад, і так не був певен, що хочу саме тут хату. Тепер ще менше хочу)
Скажу просто - хати тут подешевшають - бо більшості щоб купити хату в Польщі треба продати хату тут і не одну)
що, вліз в польську нерухомість, тепер не знаєш як вистрибнути без втрат (як акукрт, тільки той в турецькій: для себе, а не в оренду)?
В мене немає закордонної нерухомості - тільки Київ, ну і дачка, і подивляться на Бровари)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 19:38
Хто «подивляться на Бровари»?)
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Додано: Сер 12 лип, 2023 20:53
gonchik74 написав:
Хто «подивляться на Бровари»?)
Приглядаюся до Броварів готового нового з ремонтом)
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:08
І що там з цінами?
Вчора дивився "одним оком" нерухомість в Дніпрі та в околицях вище міста (там приятелі живуть).
Неймовірна кількість пропозицій приватних будинків на лівому березі вище центра міста - раніше дуже престижний населений пункт "Обухівка" (колись "Кіровське") ціни якісь смішні по 10-25 тисяч доларів.
Але зустрічається і щось пристойне - дизайнерське, нове, готове - реально класне - але вже по 240 000 доларів.
В Дніпрі в пристойних мікрорайонах - близько 1000 доларів за кв. м (це разом із земельними ділянками).
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:15
akurt написав:
І що там з цінами?
Вчора дивився "одним оком" нерухомість в Дніпрі та в околицях вище міста (там приятелі живуть
).
Неймовірна кількість пропозицій приватних будинків на лівому березі вище центра міста - раніше дуже престижний населений пункт "Обухівка" (колись "Кіровське"
) ціни якісь смішні по 10-25 тисяч доларів.
Але зустрічається і щось пристойне - дизайнерське, нове, готове - реально класне - але вже по 240 000 доларів.
В Дніпрі в пристойних мікрорайонах - близько 1000 доларів за кв. м (це разом із земельними ділянками).
Хороші новобудови - 1000 метр, але вже є квартири з ремонтом по 1200 метр - це в нових будинках в центрі Броварів (двокімнатні) однокімнатні чуть дорожче, зимою можна було відхватити по 800 доларів метр новобудову однокімнатну - но я протупив)
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:16
Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві
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Додано: Чет 13 лип, 2023 09:49
Знаю: племінник орендує 3-к за 25000 гривень. Він, правда, не переселенець: колись сільській хлопчина з області. Батьки живуть в селі: він говорить, що якщо би дізналися, скільки він платить за оренду, то били б ломакою по спИні.
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Додано: Чет 13 лип, 2023 11:03
«На волю… в пампаси!»
(Із книги «Золотой теленок»)
Інколи думки людей цікаві і - можливо - повчальні.
Ось прийшла ж у голову сина приятелів ідея купити шмат землі в Колумбіі - взяв і купив (не жартую).
Так сподобалося, що доручив батькам прикупити пару гектарів десь в Карпатах - біля Східниці - батьки поїхали, походили по тих селах та горах і сказали сину, що то дурна забаганка, чиста бздура: якщо щось видове і цікаве, то хто зна де, без перспектив води, електрики та доріг….Сказали: «Далі без нас!»
Отак і я прийняв пропозицію подивитися на щось пристойне в горах над Анталією. На висоті приблизно 800 м над рівнем моря.
Я ту місцину знаю:
- по-перше, раз на місяць їжджу туди набирати з гірського джерела воду: джерело облаштував за власний рахунок мер Анталії на згадку про свого батька, який там прожив безвилазно до 95 років. Цікаво, що прізвище мера Анталії перекладається як «жук», точніше «жучок». Мабуть, хитрий, як жук: знав, яку водичку пити та де мером ставати.
Мабуть, батько підказав. Хитрий, як жук. Та й прізвище відповідне…
По-друге, я той населений пункт бачу щовечора із свого балкона: неймовірне марево, Fata Morgana: високі - до 2400 м - гори і на схилах, вкритих хвойниками, наче якась дівчина загубила намисто із смарагдів та діамантів, що світяться вночі.
Ну взяли та поїхали, чого ж і ні.
Перше, на що я звернув увагу: це новенький комплекс із десятка чи двох 2-о поверхових будинків поруч з гарною асфальтовою дорогою до джерела: щось на ґатунок «таун-хаузів», але будинки не торкаються одне одного. Все новеньке, «під ключ», ще не здано в експлуатацію, але на стадії завершення. Чудовий краєвид на гірську долину - та здалеку видно Анталію та море.
Цікавий факт: в Анталії було +31, а тут +26.
Цей варіант приятеля не зацікавив: нижче цього ЖК - купа чудових приватних будинків - і всі під черепицею. Вид, наче ви десь в Словенії.
Поїхали дивитися далі.
(Далі буде)
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Додано: Чет 13 лип, 2023 12:28
cherchiltank написав:
Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві
Мені подобається як зробив блогер Мірошниченко. Зразу в 2014 році переїхав закордон. Не в Ірпінь чи Краматорськ як багато інших...
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