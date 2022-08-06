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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  cherchiltank написав:Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві

Мені подобається як зробив блогер Мірошниченко. Зразу в 2014 році переїхав закордон. Не в Ірпінь чи Краматорськ як багато інших...
Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.
Тепер десь харчується з безхатьками а Америці
beee
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

С таким курсом злотого - квартиры в Польше только продавать, а не покупать)))Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 19:06

  beee написав:
BIGor написав:
  cherchiltank написав:Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві

Мені подобається як зробив блогер Мірошниченко. Зразу в 2014 році переїхав закордон. Не в Ірпінь чи Краматорськ як багато інших...
Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.
Тепер десь харчується з безхатьками а Америці

То дійсно цікава людина і для багатьох є чому повчитися:
- він дійсно був депортований з Польщі - якісь там проблеми візові, а не кримінальні. Прожив здається 4 чи 5 років (не наполягаю на цих цифрах). Були активні цікаві репортажі про те, яку нерухомість купили наші в Польщі. Здається жив у Вроцлаві. Репотажі суперові: все докладно про оренду, про купівлю, про ціни та перспективи.
Після депортації виїхав за Програмою U2U в США.
Тут всім наука: треба мати добрих приятелів в США, які могли би те оформити.

- в США живе не у безхатька, а орендує квартиру в непоганому місті Сакраменто на північ від Сан Францисько. Скажу по секрету, що я особисто з ним НЕ знайомий, але під час перебування в США в травні розглядав план відвідати його в Сакраменто, бо проїжджав пару раз поруч (я був в Santa Rosa, в Sebastopol та в інших містах поруч). Випили б філіжанку кави. Можна було зв"язатися через YouTube. Так що НЕ з безхатченками живе. Орендар. Класичний.

- у нього класична ситуація, про яку я писав багато разів. Перед еміграцією треба ретельно знайти відповідь на запитання: "Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"
Він НІЧОГО не вміє, крім як "робити дітей": в нього на території США народився син, який став громадянином США. Вже має двох дітей. Молодець, що сказати?
А сам працює на доставці піци та гамбургерів, чого вистачає на дуже скромне життя.
Взагалі рекомендую дивитися його відео - досить цікаво. Мене трохи дратує повною необізнаністю в питаннях авто - прямо плаче, що не знає, що робити, коли пробив колесо (він купив авто) або як знайти СТО.
Ну то не критично...
akurt
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  #<1 ... 733734735736
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