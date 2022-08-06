Додано: Чет 13 лип, 2023 19:06

beee написав: BIGor написав: cherchiltank написав: Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві Дніпро гонять вверх переселенці (Запоріжжя) та військові, там оренда іноді вище ніж в києві

Мені подобається як зробив блогер Мірошниченко. Зразу в 2014 році переїхав закордон. Не в Ірпінь чи Краматорськ як багато інших... Мені подобається як зробив блогер Мірошниченко. Зразу в 2014 році переїхав закордон. Не в Ірпінь чи Краматорськ як багато інших... Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.

Тепер десь харчується з безхатьками а Америці Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.Тепер десь харчується з безхатьками а Америці

Були активні цікаві репортажі про те, яку нерухомість купили наші в Польщі.



Тут всім наука: треба мати добрих приятелів в США, які могли би те оформити.

не у безхатька

Так що НЕ з безхатченками живе.

"Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"

То дійсно цікава людина і для багатьох є чому повчитися:- він дійсно був депортований з Польщі - якісь там проблеми візові, а не кримінальні. Прожив здається 4 чи 5 років (не наполягаю на цих цифрах).Здається жив у Вроцлаві. Репотажі суперові: все докладно про оренду, про купівлю, про ціни та перспективи.Після депортації виїхав за Програмою U2U в США.- в США живе, а орендує квартиру в непоганому місті Сакраменто на північ від Сан Францисько. Скажу по секрету, що я особисто з ним НЕ знайомий, але під час перебування в США в травні розглядав план відвідати його в Сакраменто, бо проїжджав пару раз поруч (я був в Santa Rosa, в Sebastopol та в інших містах поруч). Випили б філіжанку кави. Можна було зв"язатися через YouTube.Орендар. Класичний.- у нього класична ситуація, про яку я писав багато разів. Перед еміграцією треба ретельно знайти відповідь на запитання:Він НІЧОГО не вміє, крім як "робити дітей": в нього на території США народився син, який став громадянином США. Вже має двох дітей. Молодець, що сказати?А сам працює на доставці піци та гамбургерів, чого вистачає на дуже скромне життя.Взагалі рекомендую дивитися його відео - досить цікаво. Мене трохи дратує повною необізнаністю в питаннях авто - прямо плаче, що не знає, що робити, коли пробив колесо (він купив авто) або як знайти СТО.Ну то не критично...