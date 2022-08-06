Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.
Тепер десь харчується з безхатьками а Америці
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Додано: Чет 13 лип, 2023 18:21
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.
Тепер десь харчується з безхатьками а Америці
Додано: Чет 13 лип, 2023 18:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
С таким курсом злотого - квартиры в Польше только продавать, а не покупать)))
Додано: Чет 13 лип, 2023 19:06
То дійсно цікава людина і для багатьох є чому повчитися:
- він дійсно був депортований з Польщі - якісь там проблеми візові, а не кримінальні. Прожив здається 4 чи 5 років (не наполягаю на цих цифрах). Були активні цікаві репортажі про те, яку нерухомість купили наші в Польщі. Здається жив у Вроцлаві. Репотажі суперові: все докладно про оренду, про купівлю, про ціни та перспективи.
Після депортації виїхав за Програмою U2U в США.
Тут всім наука: треба мати добрих приятелів в США, які могли би те оформити.
- в США живе не у безхатька, а орендує квартиру в непоганому місті Сакраменто на північ від Сан Францисько. Так що НЕ з безхатченками живе. Орендар. Класичний.
- у нього класична ситуація, про яку я писав багато разів. Перед еміграцією треба ретельно знайти відповідь на запитання: "Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"
Він НІЧОГО не вміє, крім як "робити дітей": в нього на території США народився син, який став громадянином США. Вже має двох дітей. Молодець, що сказати?
А сам працює на доставці піци та гамбургерів, чого вистачає на дуже скромне життя.
Взагалі рекомендую дивитися його відео - досить цікаво. Мене трохи дратує повною необізнаністю в питаннях авто - прямо плаче, що не знає, що робити, коли пробив колесо (він купив авто) або як знайти СТО.
Ну то не критично...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 лип, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 19:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я з ним спілкувався в переписці. Нормальний хлопець.
Але інколи, на диво, ти більше досягнеш в своїй країні. Мені здається, це його випадок. Хоча з війною, краще там, це правда
Додано: Чет 13 лип, 2023 20:54
Про Польщу його репортажі були мабуть найкращі в мережі: він зустрічався з нашими в Польщі, ті вели прямо в квартиру, або до будинка, все показували та розказували: що, скільки вартує, як що оформляли.
Розказували про розташування, про транспорт, про роботу. І все це - дуже грамотно та інформативно. Молодець, що Ви з ним спілкувалися, бо з розумною людиною:
"За одного грамотного сім неграмотних дають".
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