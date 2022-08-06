Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.
Тепер десь харчується з безхатьками а Америці
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Додано: Чет 13 лип, 2023 18:21
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Потім його тепортували. Судився років 8, дойшов до верховного суду.
Тепер десь харчується з безхатьками а Америці
Додано: Чет 13 лип, 2023 18:38
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
С таким курсом злотого - квартиры в Польше только продавать, а не покупать)))
Додано: Чет 13 лип, 2023 19:06
То дійсно цікава людина і для багатьох є чому повчитися:
- він дійсно був депортований з Польщі - якісь там проблеми візові, а не кримінальні. Прожив здається 4 чи 5 років (не наполягаю на цих цифрах). Були активні цікаві репортажі про те, яку нерухомість купили наші в Польщі. Здається жив у Вроцлаві. Репотажі суперові: все докладно про оренду, про купівлю, про ціни та перспективи.
Після депортації виїхав за Програмою U2U в США.
Тут всім наука: треба мати добрих приятелів в США, які могли би те оформити.
- в США живе не у безхатька, а орендує квартиру в непоганому місті Сакраменто на північ від Сан Францисько. Так що НЕ з безхатченками живе. Орендар. Класичний.
- у нього класична ситуація, про яку я писав багато разів. Перед еміграцією треба ретельно знайти відповідь на запитання: "Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?"
Він НІЧОГО не вміє, крім як "робити дітей": в нього на території США народився син, який став громадянином США. Вже має двох дітей. Молодець, що сказати?
А сам працює на доставці піци та гамбургерів, чого вистачає на дуже скромне життя.
Взагалі рекомендую дивитися його відео - досить цікаво. Мене трохи дратує повною необізнаністю в питаннях авто - прямо плаче, що не знає, що робити, коли пробив колесо (він купив авто) або як знайти СТО.
Ну то не критично...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 13 лип, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 лип, 2023 19:51
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Я з ним спілкувався в переписці. Нормальний хлопець.
Але інколи, на диво, ти більше досягнеш в своїй країні. Мені здається, це його випадок. Хоча з війною, краще там, це правда
Додано: Чет 13 лип, 2023 20:54
Про Польщу його репортажі були мабуть найкращі в мережі: він зустрічався з нашими в Польщі, ті вели прямо в квартиру, або до будинка, все показували та розказували: що, скільки вартує, як що оформляли.
Розказували про розташування, про транспорт, про роботу. І все це - дуже грамотно та інформативно. Молодець, що Ви з ним спілкувалися, бо з розумною людиною:
"За одного грамотного сім неграмотних дають".
Додано: Чет 13 лип, 2023 23:14
"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"
(з кінофільма)
Вектор вкладень інвестицій - річ загадкова. Хтось в вкладає в .....
А хтось вкладає в нерухомість в Ірландії.
Хоча там і не живе. Інвестовані гроші мають працювати!
Отримав цікаву статистику від свого колишнього підлеглого про приклад інвестицій.
Країна: Ірландія (зараз безвізовий режим з Україною).
Рік інвестицій: 2015.
Об"єкт інвестицій: 2-поверховий житловий будинок. Ціна продажу: 75 000 євро.
Сума інвестицій (власні кошти - з них 25 000 від проданої 2-к квартири у віддаленому районі одного обласного центра України): 30 000 євро.
Сума кредиту: 45 000 євро на термін 25 років.
Відсоткова ставка: 4,5% річних.
Витрати на нотаріусів та формальності: 1400 євро.
Fixed rate - в 2022 році - на термін 10 років (банк не має право змінювати відсоткову ставку, бо зараз 5%).
Сума щомісячної оплати за кредитом: 190 (сто дев"яносто) евро.
Якщо не було би Fixed rate - платив би 235 євро.
Щорічний податок на нерухомість 90 євро.
Стан ціни будинка на сьогодні (це в продажу сусідів будинок в тому ж ряду):
Для довідок та інвестицій:
- нерухомість зараз в оренді за 850 євро на місяць.
- корисне посилання для вибору нерухомості: daft.ie
Додано: П'ят 14 лип, 2023 06:18
В мене одне питання - а чим там займатися? Там робота є? Кінотеатр, супермаркет чи це просто ін зи мідл оф ноувер?)
Додано: П'ят 14 лип, 2023 07:44
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Укр.бізнез зараз активно вкладується в Ірландію
Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:32
Класне запитання.
Там дійсно немає Київської ресторації «Веранда» - відома світова розвага, на автівки біля нього вже приїжджають люди з Монако та з Ніцци подивитися. Там просто працюють.
Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:35
Я був в Дубліні 13 червня. Що мене здивувало на паспортному контролі: прикордонник мій візит НЕ ЗАНОСИВ в компʼютерну базу даних, паспорт НЕ СКАНУВАВ, як це роблять прикордонники зазвичай, просто поставив штамп із словами «Migration control».
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