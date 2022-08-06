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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 08:46

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:В мене одне питання - а чим там займатися? Там робота є? Кінотеатр, супермаркет чи це просто ін зи мідл оф ноувер?)

Укр.бізнез зараз активно вкладується в Ірландію
https://ain.ua/2023/07/11/globallogic-k ... yu-sidero/

коли це Хітачі став укробізнесом?
flyman
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  #<1 ... 734735736737
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