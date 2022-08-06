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Довідник інвестора в закордонну нерухомість Підсумки червня 2023 року.
Як я писав вище, вектор інвестицій - річ загадкова. Панове на іншій гілці обговорюють вже вкладення в нерухомість Єгипту. Місто Каїр. Як завжди - трохи запізно, я розглядав питання купівлі каратири в Хургаді ще в 2005 році: вже тоді в Хургаді жили наші українці, я відвідував іх новенькі квартири. ...Там арифметика була така: нова квартира в новому будинку (скажу вам прямо, що підʼїзд із скляними дверми та "зимовим садом" прямо в підʼїзді мене вразив до безтями) - так ось нова квратира площею в 100 кв. м - 10 000 доларів. Десять. Не сто. Без жартів. Ціна без ремонту. Ремонт обходився в 7 000 доларів. Я не інвестував з двох причин: - важка логістика попасти Хургаду - авіаквитки тоді вартували за ціною путівки на тиждень. - на пляж треба було йти через територію готеля - а це проблема - чи пустять, чи не пустять. Я зробив експеримент: зайшов на територію готеля 4 зірки, в якому я раніше бував - звісно без "браслета" на руці. охоронна пропустила. Але термін мого перебування у величезній парадній вхідній залі розмірами з залізничники вокзал Києва не перевищив 10 хвилин - служба охорони швидко мене вирахувала. Тому: ходити на пляж через готель - не варіант. Інвестувати в Каїр або в Александрію - міста, які я відвідав особисто, проїхавши в здовж Суецького каналу - це сміливо, якщо не сказати більше.
Спустимося з небес на землю. Нагадаю, я з квітня 2018 року розказувала як інвестувати в нерухомість найбільш відомого курорту на березі Середземного моря. "Кто не успел - тот опоздал". В період 2018-2020 років нові, готові, "під ключ" квартири можна було взяти за 50 000 доларів. Зараз за те саме просять 150 000. Правда не дають. Але просять. Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про продаж квартир в Туреччині в червні 2023 року. Такий огляд статистики Туреччина - на відміну від інших країн - дає ЩОМІСЯЦЯ! Текст буде скоро.
Довідник інвестора в закордонну нерухомість Підсумки червня 2023 року в Туреччині. Частина 2.
1. Загальна картина по країні. У червні в Туреччині було продано 83 тис. 636 квартир. Продажі житла по всій Туреччині в червні знизилися на 44,4% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 83 636. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир з 13 578 квартирами та часткою ринку в 16,2%. За кількістю продажів слідом за Стамбулом йдуть Анкара з 7 325 продажами квартир і 8,8% часткою, і Анталія з 4 тис. 503 продажами квартир і 5,4% часткою. Для порівняння: червень року 2021: 134 731 квартира, червень 2022 року - 150 509 квартир.
Дивного для мене нічого немає: зараз класична ціна на квартиру 1+1 приблизно 4 000 000 лір, а мінімалка близько 10 000 лір. НЕ ПО КИШЕНІ громадянину Туреччини. Правда, для іноземця фактично нічого не змінилося: 4 000 000 лір - це ті самі приблизно 150 000 доларів. Але це 150 000 доларів замість рекомендованих мною в 2018-2021 роках 50 000...
2. Продаж квартир іноземним інвесторам. Бум на ринку 2022 року пройшов. Продажі будинків іноземцям у червні скоротилися на 69,6% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 625 квартир. У червні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 3,1% (у попередні періоди було і 4,5%). Анталія зайняла перше місце з продажів будинків іноземцям з продажем 1 004 квартир. За Анталією йдуть Стамбул з 760 продажами квартир і Мерсін з 223 продажами квартир відповідно. Для порівняння: червень 2021 - продано іноземцям 4 748 квартир, червень 2022 - РЕКОРД - 8 630 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Тут карколомних чудес не відбулося: як завжди на перших 5-ти місяцях громадяни України, Казахстану (спілкуюся інколи - грошви у людей незміряно), і тулиться на 6-му місці Німеччина (раніше зазвичай було місце 4). Також в ТОР-20 громадяни США, Великої Британії.
Що мене НЕ дивує: перше місце інвесторів росії. Вони увірвалися на перше місце влітку 2022 року (до цього - традиційне - третє місце). Диво не є дивним: багаті росіяни тікають з росії-матушки. Зараз Міграційна служба фактично порожня - після "смертоубийства" 2022 року. Росіянам ВНЗ в туречичні НЕ НАДАЮТЬ. Тому купують квартири за ціною не менше за 400 000 доларів та отримують громадянство на всю родину. Ну й то добре - менше вурдалаків в окопах.
Що мене здивувало, але вже і не дивує: в ТОР-20 увірвалися громадяни Катару. Також стабільні громадяни Саудівської Аравії та Кувейту. Повернулися громадяни Нідерландів. Хитрі ізраїльтяни майже стабільно працюють "тихою сапою". Тут все просто: за останні двійку тижнів здійснили візити в країни Перської затоки віце-президент, міністр фінасів та голова Центрального банку Туреччини (42-х річна громадянка США): вели перемовини про масовані інвестиції. За повідомленнями преси - суми інвестицій, про які домовилися, складають від 10 (Катар) до 50 (саудіти) міль"ярдів доларів США.
akurt написав:Довідник інвестора в закордонну нерухомість Підсумки червня 2023 року в Туреччині. Частина 2.
1. Загальна картина по країні. У червні в Туреччині було продано 83 тис. 636 квартир. Продажі житла по всій Туреччині в червні знизилися на 44,4% порівняно з тим же місяцем попереднього року і склали 83 636. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир з 13 578 квартирами та часткою ринку в 16,2%. За кількістю продажів слідом за Стамбулом йдуть Анкара з 7 325 продажами квартир і 8,8% часткою, і Анталія з 4 тис. 503 продажами квартир і 5,4% часткою. Для порівняння: червень року 2021: 134 731 квартира, червень 2022 року - 150 509 квартир.
Дивного для мене нічого немає: зараз класична ціна на квартиру 1+1 приблизно 4 000 000 лір, а мінімалка близько 10 000 лір. НЕ ПО КИШЕНІ громадянину Туреччини. Правда, для іноземця фактично нічого не змінилося: 4 000 000 лір - це ті самі приблизно 150 000 доларів. Але це 150 000 доларів замість рекомендованих мною в 2018-2021 роках 50 000...
2. Продаж квартир іноземним інвесторам. Бум на ринку 2022 року пройшов. Продажі будинків іноземцям у червні скоротилися на 69,6% порівняно з тим же місяцем минулого року і склали 2 625 квартир. У червні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 3,1% (у попередні періоди було і 4,5%). Анталія зайняла перше місце з продажів будинків іноземцям з продажем 1 004 квартир. За Анталією йдуть Стамбул з 760 продажами квартир і Мерсін з 223 продажами квартир відповідно. Для порівняння: червень 2021 - продано іноземцям 4 748 квартир, червень 2022 - РЕКОРД - 8 630 квартир.
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Тут карколомних чудес не відбулося: як завжди на перших 5-ти місяцях громадяни України, Казахстану (спілкуюся інколи - грошви у людей незміряно), і тулиться на 6-му місці Німеччина (раніше зазвичай було місце 4). Також в ТОР-20 громадяни США, Великої Британії.
Що мене НЕ дивує: перше місце інвесторів росії. Вони увірвалися на перше місце влітку 2022 року (до цього - традиційне - третє місце). Диво не є дивним: багаті росіяни тікають з росії-матушки. Зараз Міграційна служба фактично порожня - після "смертоубийства" 2022 року. Росіянам ВНЗ в туречичні НЕ НАДАЮТЬ. Тому купують квартири за ціною не менше за 400 000 доларів та отримують громадянство на всю родину. Ну й то добре - менше вурдалаків в окопах.
Що мене здивувало, але вже і не дивує: в ТОР-20 увірвалися громадяни Катару. Також стабільні громадяни Саудівської Аравії та Кувейту. Повернулися громадяни Нідерландів. Хитрі ізраїльтяни майже стабільно працюють "тихою сапою". Тут все просто: за останні двійку тижнів здійснили візити в країни Перської затоки віце-президент, міністр фінасів та голова Центрального банку Туреччини (42-х річна громадянка США): вели перемовини про масовані інвестиції. За повідомленнями преси - суми інвестицій, про які домовилися, складають від 10 (Катар) до 50 (саудіти) міль"ярдів доларів США.
Вдалих інвестицій!
Все як обично - Іран, Ірак і раша - не хватає тільки зімбабвійців - жити там скоро буде те ще задоволення - друга Швейцарія, не інакше)
cherchiltank написав:Все як обично - Іран, Ірак і раша - не хватає тільки зімбабвійців - жити там скоро буде те ще задоволення - друга Швейцарія, не інакше)
То у Вас в середині ще спить звичайна ненависть до інших людей, не обоє"язковго таких, які розрізняються кольором шкіри. Це вже було в історії людства... "Все як обично"...
Подивіться мапи Google та побачите сусідів тієї чи іншої країни, не тільки Туреччини, не повірите - і України. Впевнений: не дивилися на мапу зі школи. Там сусіди шикарні: і білі, і не мусульмани, і православні (крім бурятів, казанських татар, та якутів - головних друзів Києва та області) - ну справжні брати. Рідні.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 лип, 2023 17:37, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?" (з кінофільма)
Вектор вкладень інвестицій - річ загадкова. Хтось в вкладає в ..... А хтось вкладає в нерухомість в Ірландії. Хоча там і не живе. Інвестовані гроші мають працювати! Отримав цікаву статистику від свого колишнього підлеглого про приклад інвестицій.
Країна: Ірландія (зараз безвізовий режим з Україною). Рік інвестицій: 2015. Об"єкт інвестицій: 2-поверховий житловий будинок. Ціна продажу: 75 000 євро. Сума інвестицій (власні кошти - з них 25 000 від проданої 2-к квартири у віддаленому районі одного обласного центра України): 30 000 євро. Сума кредиту: 45 000 євро на термін 25 років. Відсоткова ставка: 4,5% річних. Витрати на нотаріусів та формальності: 1400 євро. Fixed rate - в 2022 році - на термін 10 років (банк не має право змінювати відсоткову ставку, бо зараз 5%). Сума щомісячної оплати за кредитом: 190 (сто дев"яносто) евро. Якщо не було би Fixed rate - платив би 235 євро. Щорічний податок на нерухомість 90 євро.
Стан ціни будинка на сьогодні (це в продажу сусідів будинок в тому ж ряду):
Для довідок та інвестицій: - нерухомість зараз в оренді за 850 євро на місяць. - корисне посилання для вибору нерухомості: daft.ie
В мене одне питання - а чим там займатися? Там робота є? Кінотеатр, супермаркет чи це просто ін зи мідл оф ноувер?)
Їздив туди вже 2 рази. Країна супер. Інфраструктура прекрасна. Займатися там можна чим завгодно, як і кругом. Ринок нерухомості цікавий, розвивається, пропозиція є. Але дорогувато... будинок на фото це стандарт житла в Ірландії
akurt написав:Вам не вгодиш: і Швеція є не милою, і на півдні все не так, і Ірландія не така... Була одна корисна справа в житті - і то погано.
Ну так пропонують або села Ірландії або кацапське гетто в Туреччині) я взагалі краще обрав би село в Італії чи Греції)
Так. Погоджуюсь. Біда. Ніхто не пропонує вам невеличкий палац на Rue De-Candolle в Женеві майже поруч з Université de Genève... Такий жовнір - і без палацу. Прямо обідно... Не пропонують... Моя мама з Полтавщини так говорила: "Добре дуть - як дадуть..." Я малий був та не все розумів, а вона пояснила: "Ну якби хтось якось та колись би та дав би подудіти в дуду або хоч флояру - то й подудів би..."
akurt написав:Вам не вгодиш: і Швеція є не милою, і на півдні все не так, і Ірландія не така... Була одна корисна справа в житті - і то погано.
Ну так пропонують або села Ірландії або кацапське гетто в Туреччині) я взагалі краще обрав би село в Італії чи Греції)
Так. Погоджуюсь. Біда. Ніхто не пропонує вам невеличкий палац на Rue De-Candolle в Женеві майже поруч з Université de Genève... Такий жовнір - і без палацу. Прямо обідно... Не пропонують... Моя мама з Полтавщини так говорила: "Добре дуть - як дадуть..." Я малий був та не все розумів, а вона пояснила: "Ну якби хтось якось та колись би та дав би подудіти в дуду або хоч флояру - то й подудів би..."
У вас якісь крайнощі - то якась халупа в селі то палац - одружитись вам треба)