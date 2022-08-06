Додано: П'ят 14 лип, 2023 10:53

Довідник інвестора в закордонну нерухомість

Підсумки червня 2023 року.



Як я писав вище, вектор інвестицій - річ загадкова.

Панове на іншій гілці обговорюють вже вкладення в нерухомість Єгипту. Місто Каїр.

Як завжди - трохи запізно, я розглядав питання купівлі каратири в Хургаді ще в 2005 році: вже тоді в Хургаді жили наші українці, я відвідував іх новенькі квартири.

...Там арифметика була така: нова квартира в новому будинку (скажу вам прямо, що підʼїзд із скляними дверми та "зимовим садом" прямо в підʼїзді мене вразив до безтями) - так ось нова квратира площею в 100 кв. м - 10 000 доларів. Десять. Не сто.

Без жартів. Ціна без ремонту. Ремонт обходився в 7 000 доларів.

Я не інвестував з двох причин:

- важка логістика попасти Хургаду - авіаквитки тоді вартували за ціною путівки на тиждень.

- на пляж треба було йти через територію готеля - а це проблема - чи пустять, чи не пустять. Я зробив експеримент: зайшов на територію готеля 4 зірки, в якому я раніше бував - звісно без "браслета" на руці. охоронна пропустила. Але термін мого перебування у величезній парадній вхідній залі розмірами з залізничники вокзал Києва не перевищив 10 хвилин - служба охорони швидко мене вирахувала.

Тому: ходити на пляж через готель - не варіант.

Інвестувати в Каїр або в Александрію - міста, які я відвідав особисто, проїхавши в здовж Суецького каналу - це сміливо, якщо не сказати більше.



Спустимося з небес на землю.

Нагадаю, я з квітня 2018 року розказувала як інвестувати в нерухомість найбільш відомого курорту на березі Середземного моря. "Кто не успел - тот опоздал". В період 2018-2020 років нові, готові, "під ключ" квартири можна було взяти за 50 000 доларів.

Зараз за те саме просять 150 000. Правда не дають. Але просять.

Інститут статистики Туреччини оприлюднив дані про продаж квартир в Туреччині в червні 2023 року.

Такий огляд статистики Туреччина - на відміну від інших країн - дає ЩОМІСЯЦЯ!

Текст буде скоро.