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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 735736737738
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:27

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Вам не вгодиш: і Швеція є не милою, і на півдні все не так, і Ірландія не така...
Була одна корисна справа в житті - і то погано.

Ну так пропонують або села Ірландії або кацапське гетто в Туреччині) я взагалі краще обрав би село в Італії чи Греції)

Читав що деякі європейці переселяються на старість в Грецію, кудись подалі в села на островах. Але мають не українську пенсію в 70 доларів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:55

Ну, умовили: майже про Грецію...

Добре дуть - як дадуть!

Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії.
Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила.
Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії.
Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати...
Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно нідерландською та французькою мовами. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії.
А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською.
А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.

1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021.
2. Сума інвестицій: 245 000 євро.
3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом: 1,31%.
Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро.
Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитом 870 євро.
4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів.
5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро.
6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%.
7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро.
8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро.
Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.

P.S. Для довідок та вибору об"єкта інвестицій можна знайти інформацію тут: https://www.zimmo.be
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:38

  akurt написав:Ну, умовили: майже про Грецію...

Добре дуть - як дадуть!

Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії.
Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила.
Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії.
Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати...
Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно нідерландською та французькою мовами. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії.
А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською.
А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.

1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021.
2. Сума інвестицій: 245 000 євро.
3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом: 1,31%.
Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро.
Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитом 870 євро.
4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів.
5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро.
6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%.
7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро.
8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро.
Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.

P.S. Для довідок та вибору об"єкта інвестицій можна знайти інформацію тут: https://www.zimmo.be

Років скільки легіню? Він впевнений що через 15 років в нього будуть ті 800 євро? Чи в тому що він через 10 років буде сидіти в Бельгії?)
cherchiltank
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