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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736737738739>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:27

  cherchiltank написав:
  akurt написав:Вам не вгодиш: і Швеція є не милою, і на півдні все не так, і Ірландія не така...
Була одна корисна справа в житті - і то погано.

Ну так пропонують або села Ірландії або кацапське гетто в Туреччині) я взагалі краще обрав би село в Італії чи Греції)

Читав що деякі європейці переселяються на старість в Грецію, кудись подалі в села на островах. Але мають не українську пенсію в 70 доларів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 08:55

Ну, умовили: майже про Грецію...

Добре дуть - як дадуть!

Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії.
Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила.
Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії.
Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати...
Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно нідерландською та французькою мовами. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії.
А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською.
А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.

1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021.
2. Сума інвестицій: 245 000 євро.
3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом: 1,31%.
Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро.
Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитом 870 євро.
4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів.
5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро.
6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%.
7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро.
8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро.
Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.

P.S. Для довідок та вибору об"єкта інвестицій можна знайти інформацію тут: https://www.zimmo.be
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:38

  akurt написав:Ну, умовили: майже про Грецію...

Добре дуть - як дадуть!

Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії.
Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила.
Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії.
Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати...
Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно нідерландською та французькою мовами. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії.
А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською.
А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.

1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021.
2. Сума інвестицій: 245 000 євро.
3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом: 1,31%.
Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро.
Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитом 870 євро.
4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів.
5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро.
6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%.
7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро.
8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро.
Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.

P.S. Для довідок та вибору об"єкта інвестицій можна знайти інформацію тут: https://www.zimmo.be

Років скільки легіню? Він впевнений що через 15 років в нього будуть ті 800 євро? Чи в тому що він через 10 років буде сидіти в Бельгії?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 09:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  cherchiltank написав:Років скільки легіню? Він впевнений що через 15 років в нього будуть ті 800 євро? Чи в тому що він через 10 років буде сидіти в Бельгії?)

З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.

Вісті з полів - літній сезон в Польщі зірваний - на півночі де море, готелі напівпусті - доукріпляли курс до 3,96 злотих за долар, що навіть німці кажуть що дорого відпочивати в Польщі)))
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  cherchiltank написав:Років скільки легіню? Він впевнений що через 15 років в нього будуть ті 800 євро? Чи в тому що він через 10 років буде сидіти в Бельгії?)

З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.

Не ануїтет він навряд чи потягнув би в принципі.
Залежно від інфекції за період, ануїтет може бути і вельми вигідний, чи принаймні нівелюватися різниця в переплаті зі стандартом. В будь якому випадку не варто драматизувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:11

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Років скільки легіню? Він впевнений що через 15 років в нього будуть ті 800 євро? Чи в тому що він через 10 років буде сидіти в Бельгії?)

З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.

Вісті з полів - літній сезон в Польщі зірваний - на півночі де море, готелі напівпусті - доукріпляли курс до 3,96 злотих за долар, що навіть німці кажуть що дорого відпочивати в Польщі)))

Головне щоб зарплатня була - криза вона зненацька буває)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:17

  BIGor написав:З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.

А ми вже це обговорювали: нікому і в голову не приходить гасити іпотеку достроково.
За кордоном це нонсенс. Норма: жити в кредит та за кредитні кошти.
Он у Відні - я вже писав - люди для доні купили в кредит саму дешеву квартиру біля Віденського лісу - років 8 чи 10 тому. Студентці.
Потім привезли зі Львова чорнявого - високого - та ще й на бороді ямка - у минулому жовніра.
Жовнір виявився справний - вже й двійко дітей. То купили в кредит другу - 4-и кімнатну - вже ближче до центра.
Здається за 450 000 євро (зараз за оцінкою більше 1 000 000 євро).
То першу здають в оренду і тією орендою виплачують за другу.
А за першу виплачують якісь копійки.
Закон Ломоносова номер 2.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:
  BIGor написав:З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.

А ми вже це обговорювали: нікому і в голову не приходить гасити іпотеку достроково.
За кордоном це нонсенс. Норма: жити в кредит та за кредитні кошти.
Он у Відні - я вже писав - люди для доні купили в кредит саму дешеву квартиру біля Віденського лісу - років 8 чи 10 тому. Студентці.
Потім привезли зі Львова чорнявого - високого - та ще й на бороді ямка - у минулому жовніра.
Жовнір виявився справний - вже й двійко дітей. То купили в кредит другу - 4-и кімнатну - вже ближче до центра.
Здається за 450 000 євро (зараз за оцінкою більше 1 000 000 євро).
То першу здають в оренду і тією орендою виплачують за другу.
А за першу виплачують якісь копійки.
Закон Ломоносова номер 2.
От тільки не треба про ломоносова. В нього немає жодних законів чи теорем, жодних дійсно наукових праць, він по суті і вченим не був - так, з освітою, алкаш і любитель бійок, але на хорошому рахунку у начальства
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:48

Так я же кепкую, другого закону не існує, але щось в цьому є і для економіки:
"Усі зміни, які відбуваються у природі, відбуваються так: якщо до чогось щось додалося, це віднімається в чогось іншого. Так, скільки матерії додається до якогось тіла, стільки ж втрачається в іншого, скільки годин я витрачаю на сон, стільки ж забираю у неспання і т.д. Тому що це загальний закон природи..."
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 10:51

  akurt написав:Так я же кепкую, другого закону не існує, але щось в цьому є і для економіки:
"Усі зміни, які відбуваються у природі, відбуваються так: якщо до чогось щось додалося, це віднімається в чогось іншого. Так, скільки матерії додається до якогось тіла, стільки ж втрачається в іншого, скільки годин я витрачаю на сон, стільки ж забираю у неспання і т.д. Тому що це загальний закон природи..."

Ну 20 років тому навіть в Монако можна було зайти з півмільйона баксів, але наразі ціни в Європі завеликі для такого заходу - нема про що говорити
cherchiltank
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