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Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії. Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила. Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії. Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати... Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно нідерландською та французькою мовами. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії. А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською. А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.
1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021. 2. Сума інвестицій: 245 000 євро. 3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом: 1,31%. Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро. Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитом 870 євро. 4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів. 5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро. 6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%. 7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро. 8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро. Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.
Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії. Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила. Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії. Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати... Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно нідерландською та французькою мовами. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії. А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською. А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.
1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021. 2. Сума інвестицій: 245 000 євро. 3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом: 1,31%. Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро. Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитом 870 євро. 4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів. 5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро. 6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%. 7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро. 8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро. Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.
cherchiltank написав:Років скільки легіню? Він впевнений що через 15 років в нього будуть ті 800 євро? Чи в тому що він через 10 років буде сидіти в Бельгії?)
З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.
Не ануїтет він навряд чи потягнув би в принципі. Залежно від інфекції за період, ануїтет може бути і вельми вигідний, чи принаймні нівелюватися різниця в переплаті зі стандартом. В будь якому випадку не варто драматизувати
BIGor написав:З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.
А ми вже це обговорювали: нікому і в голову не приходить гасити іпотеку достроково. За кордоном це нонсенс. Норма: жити в кредит та за кредитні кошти. Он у Відні - я вже писав - люди для доні купили в кредит саму дешеву квартиру біля Віденського лісу - років 8 чи 10 тому. Студентці. Потім привезли зі Львова чорнявого - високого - та ще й на бороді ямка - у минулому жовніра. Жовнір виявився справний - вже й двійко дітей. То купили в кредит другу - 4-и кімнатну - вже ближче до центра. Здається за 450 000 євро (зараз за оцінкою більше 1 000 000 євро). То першу здають в оренду і тією орендою виплачують за другу. А за першу виплачують якісь копійки. Закон Ломоносова номер 2.
BIGor написав:З зарплатні в 4000 євро погасить за вдвічі коротший строк. Хоча ануітет - це тупо невигідне рабство, і я б радив уникати того.
А ми вже це обговорювали: нікому і в голову не приходить гасити іпотеку достроково. За кордоном це нонсенс. Норма: жити в кредит та за кредитні кошти. Он у Відні - я вже писав - люди для доні купили в кредит саму дешеву квартиру біля Віденського лісу - років 8 чи 10 тому. Студентці. Потім привезли зі Львова чорнявого - високого - та ще й на бороді ямка - у минулому жовніра. Жовнір виявився справний - вже й двійко дітей. То купили в кредит другу - 4-и кімнатну - вже ближче до центра. Здається за 450 000 євро (зараз за оцінкою більше 1 000 000 євро). То першу здають в оренду і тією орендою виплачують за другу. А за першу виплачують якісь копійки. Закон Ломоносова номер 2.
От тільки не треба про ломоносова. В нього немає жодних законів чи теорем, жодних дійсно наукових праць, він по суті і вченим не був - так, з освітою, алкаш і любитель бійок, але на хорошому рахунку у начальства
Так я же кепкую, другого закону не існує, але щось в цьому є і для економіки: "Усі зміни, які відбуваються у природі, відбуваються так: якщо до чогось щось додалося, це віднімається в чогось іншого. Так, скільки матерії додається до якогось тіла, стільки ж втрачається в іншого, скільки годин я витрачаю на сон, стільки ж забираю у неспання і т.д. Тому що це загальний закон природи..."
akurt написав:Так я же кепкую, другого закону не існує, але щось в цьому є і для економіки: "Усі зміни, які відбуваються у природі, відбуваються так: якщо до чогось щось додалося, це віднімається в чогось іншого. Так, скільки матерії додається до якогось тіла, стільки ж втрачається в іншого, скільки годин я витрачаю на сон, стільки ж забираю у неспання і т.д. Тому що це загальний закон природи..."
Ну 20 років тому навіть в Монако можна було зайти з півмільйона баксів, але наразі ціни в Європі завеликі для такого заходу - нема про що говорити