Додано: Суб 15 лип, 2023 08:55

нідерландською та французькою мовами

Ну, умовили: майже про Грецію...Отримав подробиці інвестицій своїм приятелем (40 років) в нерухомість Бельгії.Чому саме в Бельгії? Та клята жінка змусила.Вона колись була в туристичній подорожі в Бельгії і сказала, що хоче жити як тая цариця - але тільки в Бельгії.Ну з жінкою сперечатися - собі дорожче - прийшлося інвестувати...Позитив там є. Всі знають, що основну частину населення Бельгії становлять дві етнічні групи: фламандці (близько 58 % населення) та валлони (близько 40 % населення), які говорять відповідно. Поряд з ними офіційною мовою визнано німецьку, яка використовується німецькомовною спільнотою у східній Бельгії.А ось зовсім ніхто не знає, що на сході Бельгії також говорять майже виключно англійською.А легінь наш знав та дуже добре знає саме англійську. І не тільки.1. Об"єкт інвестицій: приватна оселя. Рік: 2021.2. Сума інвестицій: 245 000 євро.3. Перший внесок: 10%. Відсоткова ставка за кредитом:%.Оплата бюрократичних формальностей, послуг нотаріусів, мито і таке інше: 25 000 євро.Термін кредиту: 25 років. Щомісячна виплата за кредитомєвро.4. Цікаво, що легінь НЕ є громадянином Бельгії. Банк думав, чи видавати кредит, цілих 7 (сім) днів.5. Щорічний податок на нерухомість - 770 євро.6. З 2021 року по цей день відсоткові ставки за кредитом зросли до 3,00...3,50%.7. Ринкова ціна його будинка на сьогодні зросла орієнтовно на 30 000...40 000 євро.8. Будинок використовується для власного проживання. Знайшов роботу далекобійником на зарплатню приблизно в 4000 євро. Щоби влаштуватися далекобійником, закінчив спеціальні курси за межами Бельгії. Що цікаво: виплачують "відпускні", зазвичай сума відпускних складає 5 000...5 300 євро.Щойно повернувся з відпочинку в Греції. Їздив на своєму авто - KIA Sportage - гібрид.Для довідок та вибору об"єкта інвестицій можна знайти інформацію тут: