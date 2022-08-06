RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 736737738739
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:00

  cherchiltank написав:Ну 20 років тому навіть в Монако можна було зайти з півмільйона баксів, але наразі ціни в Європі завеликі для такого заходу - нема про що говорити

Це частково правда - і це підтверджено мною в декілька публікаціях - власні дослідження - по ряду країн Європи - за останній місяць на цій гілці.
Гадаю, Ви прочитали.
І звернули увагу, що маже по всіх країнах зараз йде коригування цін в бік зменшення.
Вище також можна почитати від учасників форуму "дзвіночки" щодо нерухомості в Польщі.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3189 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:14

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Ну 20 років тому навіть в Монако можна було зайти з півмільйона баксів, але наразі ціни в Європі завеликі для такого заходу - нема про що говорити

Це частково правда - і це підтверджено мною в декілька публікаціях - власні дослідження - по ряду країн Європи - за останній місяць на цій гілці.
Гадаю, Ви прочитали.
І звернули увагу, що маже по всіх країнах зараз йде коригування цін в бік зменшення.
Вище також можна почитати від учасників форуму "дзвіночки" щодо нерухомості в Польщі.

5-10 років ціни будуть або стояти або вниз - 2 роки ковіду і надруковані доляри і євро будуть проідатися
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:37

Про "...20 років тому навіть в Монако можна було зайти" - думаю перебільшуєте.
Ретроспективно:
- 20 років тому можна було взяти нерухомість в Києві - хоч в новобудовах на Позняках - хоч на проспекті Перемоги максимум по 700$ за кв.м.: "квартира" в 100 кв. м обходилася максимум десь в 70 000 доларів. Ну як квартира - я це називаю "Обсяг повітря, який міститься між двома плитами з/б перекриття та обмежений з боків чимось, що здалеку нагадує стіни".
Додатково треба було 30 000...45 000$ на унітаз, душову, стіни та шпалери.
Ну мінімум 200 доларів на кв. м.
Десь в Харкові, Дніпрі або в Запоріжжі тоді ціни стрімко зростали: з 200 доларів за квадрат до 400...450$ і далі теж до 700$...

- 20 років тому наші люди і не міряли про інвестиції в Монако і не в Монако - максимум в Крим.
І то 20 років тому в Криму вже фактично нема чого було купувати - хіба що десь за 25 000 доларів 1-к квартиру десь під Алуштою. Просто все вже було продано.
Ну хіба що інвестувати в гараж для човнів (пізніше це почали називати модним словом "Елінг") - десь 8 000...10 000 доларів - чи щей купиш за 1000 - десь між Алупкою та Сімеїзом.
...То був період АКТИВНИХ інвестицій в мрію і свободу: мрія була специфічною: 3 м по фронту та 6 метрів в довжину. Металева брама. Без каналізації, води та електрики. Какали на газетку та підкидали сусідам. Саме тоді почали надбудовувати - тобто інвестувати - зверху такого гаража (перепрошую: "еллінга") другий поверх - вже довжиною в 8/9 метрів, потім третій - вже довжиною в 11/12 м, і потім четвертий - вже довжиною в 13-15 м.
Інвестиця була вдалою - власні 3 м пляжу по фронту - але треба було вчасно продати - ціна такого нахалбуду виростала до 200 000 доларів і вище - а потім миттєво впала - в 2015-2017 роках до 60 000...80 000 доларів.
Темпи інвестицій в Крим набрали таких масштабів, що в 2006...2007 роках вже нема чого було купувати на ЮБК (або ціни були карколомні) та почали викуповувати земельні ділянки - в найкращому випадку по 4000...7000 доларів за сотку десь в Олива або в Паркове, в ненайкращому десь під Севастополем - по 2000...2500$ за сотку...
Ось куди йшли активні вливання грошей українців, не в Монако.
Куплені 4-5 соток землі в Олива вимагали карколомних вкладень в підпорні стіни, а куплені 10 соток під Севастополем вимагали вкладень у водопостачання та в електрику - вже тоді пан на букву "А" зрозумів, що гроші починають падати з неба - просто підставляй кишеню та дури інвестора тим, що ТМ-63 "не тягне" і нехай інвестор за свій рахунок поставить ТМ-160. Пізніше виявилося, що там, де буцім-то стояла ТМ-63, вже й так давно стояв ТМ-100, встановлений за державний кошт.

- 20 років тому вже люди почали дивуватися Туреччині - тому що в Туреччину та в Єгипет можна було злітати БЕЗ ВІЗИ за путівкою від 200 доларів (щось пристойне - мінімум 360: це і чартер, і готель).
Саме тоді почали чухати потилицю: якщо аз 100 000 доларів в Києві можна було інвестувати в з/б паралелепіпед з ремонтом мінімум на 6 місяців - то в Туреччині за 100 000 доларів тоді вже можна було ГОТОВУ під ключ віллу (!!!) - не квартиру - купити на узбережжі Егейського моря.
Потилицю чухали довго: і реально наші люди почали вкладати ті 100 000 доларів в трикімнатні квартири в Анталії не 20 років тому, а вже в далекому на сьогодні 2010 (десятому) році.
Я реально знайомий з людьми, які інвестували саме в 2010 році і саме такі суми.
Було цікаво слухати від рієлторів (!) Харкова, моряків та чиновників (!) Києва, як вони дивилися з новенького балкона новенького будинка нової квартири на ще пустирі за їх новими будинками.

- 20 років тому ще ніхто не інвестував у Монако, в Іспанію почали інвестувати значно пізніше - теж приблизно в 2010 році, Але інвестиції були специфічні: а) візовий режим; б) реально нерухомість не купували, а брали у "вічну оренду" двійку тижнів в році. Тобто ти купуєш право жити в умовно своїй квартирі в обрані (з обмеженнями) 2 тижня на рік.
Один раз на рік - оформлюєш візу - сідаєш в авто - і - гОйда! - 3 650 км до Аліканте!
Це було надзвичайно цікава новинка за не самі великі гроші: 3 500... 5000 євро.
Було дуже весело та цікаво. Перші 2 роки.
На третій пропонували скористатися тією забавкою за гроші друзям. На четвертий - друзям - БЕЗКОШТОВНО.
Вже не було бажаючих і безкоштовно: попереджати про прибуття треба було за 6 місяців, візовий режим та 3 650 км за кермом.
На п"ятий рік вже про ту забаву у забули. Канула у вічність. Всохла.

- 20 років тому - точніше не 20, а 9 - почали думати поро "запасний аеродром" за кордоном - особливо в 2014 році - тоді почався бум купівлі нерухомості в Іспанії.
Не самі великі гроші - припустимо 75 000 євро - і маєш затишне гніздечко десь на вулиці Carlota Pasaron в Аліканте...
Можливо і не нове, але готове і найчастіше з меблями, побутовою технікою та басейном.

Ну ось так вам - ретроспективно...
Цікаво, що робили 20 років тому?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 лип, 2023 11:57, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3189 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:55

  akurt написав:Про "...20 років тому навіть в Монако можна було зайти" - думаю перебільшуєте.
Ретроспективно:
- 20 років тому можна було взяти нерухомість в Києві - хоч в новобудовах на Позняках - хоч на проспекті Перемоги максимум по 700$ за кв.м.: "квартира" в 100 кв. м обходилася максимум десь в 70 000 доларів. Ну як квартира - я це називаю "Обсяг повітря, який міститься між двома плитами з/б перекриття та обмежений з боків чимось, що здалеку нагадує стіни".
Додатково треба було 30 000...45 000$ на унітаз, душову, стіни та шпалери.
Ну мінімум 200 доларів на кв. м.
Десь в Харкові, Дніпрі або в Запоріжжі тоді ціни стрімко зростали: з 200 доларів за квадрат до 400...450$ і далі теж до 700$...

- 20 років тому наші люди і не міряли про інвестиції в Монако і не в Монако - максимум в Крим.
І то 20 років тому в Криму вже фактично нема чого було купувати - хіба що десь за 25 000 доларів 1-к квартиру десь під Алуштою. Просто все вже було продано.
Ну хіба що інвестувати в гараж для човінв (пізніше це почали називати модним словом "Елінг") - десь 8 000...10 000 доларів - чи щей купиш за 1000 - десь між Алупкою та Сімеїзом.
...То був період інвестицій в мрію і свободу: мрія була специфічною: 3 м по фронту та 6 метрів в довжину. Металева брама. Без каналізації, води та електрики. Какали на газетку та підкидали сусідам. Саме тоді почали надбудовувати - тобто інвестувати - зверху такого гаража (перепрошую: "еллінга") другий поверх - вже довжиною в 8/9 метрів, потім третій - вже довжиною в 11/12 м, і потім четвертий - вже довжиною в 13-15 м.
Інвестиця була вдалою - власні 3 м пляжу по фронту - але треба було вчасно продати - ціна такого нахалбуду виростала до 200 000 доларів і вище - а потім миттєво впала - в 2015-2017 роках до 60 000...80 000 доларів.

- 20 років тому вже люди почали дивуватися Туреччині - тому що в Туреччину та в Єгипет можна було злітати БЕЗ ВІЗИ за путівкою від 200 доларів (щось пристойне - мінімум 360: це і чартер, і готель).
Саме тоді почали чухати потилицю: якщо аз 100 000 доларів в Києві можна було інвестувати в з/б паралелепіпед з ремонтом мінімум на 6 місяців - то в Туреччині за 100 000 доларів тоді вже можна було ГОТОВУ під ключ віллу (!!!) купити на узбережжі Егейського моря.
Потилицю чухали довго: і реально наші люди почали вкладати ті 100 000 доларів в трикімнатні квартири в Анталії не 20 років тому, а вже в далекому на сьогодні 2010 (десятому) році.
Я реально знайомий з людьми, які інвестували саме в 2010 році і саме такі суми.
Було цікаво слухати від рієлторів (!) Харкова, моряків та чиновників (!) Києва, як вони дивилися з новенького балкона новенького будинка нової квартири на ще пустирі за їх новими будинками.

- 20 років тому ще ніхто не інвестував у Монако, в Іспанію почали інвестувати значно пізніше - теж приблизно в 2010 році, Але інвестиції були специфічні: а) візовий режим; б) реально нерухомість не купували, а брали у "вічну оренду" двійку тижнів в році. Тобто ти купуєш право жити в умовно своїй квартирі в обрані (з обмеженнями) 2 тижня на рік.
Один раз на рік - оформлюєш візу - сідаєш в авто - і - гОйда! - 3 650 км до Аліканте!
Це було надзвичайно цікава новинка за не самі великі гроші: 3 500... 5000 євро.
Було дуже весело та цікаво. Перші 2 роки.
На третій пропонували скористатися тією забавкою за гроші друзям. На четвертий - друзям - БЕЗКОШТОВНО.
Вже не було бажаючих і безкоштовно: попереджати про прибуття треба було за 6 місяців, візовий режим та 3 650 км за кермом.
На п"ятий рік вже про ту забаву у забули. Канула у вічність. Всохла.

- 20 років тому - точніше не 20, а 9 - почали думати поро "запасний аеродром" за кордоном - особливо в 2014 році - тоді почався бум купівлі нерухомості в Іспанії.
Не самі великі гроші - припустимо 75 000 євро - і маєш затишне гніздечко десь на вулиці Carlota Pasaron в Аліканте...
Можливо і не нове, але готове і найчастіше з меблями, побутовою технікою та басейном.

Ну ось так вам - ретроспективно...
Цікаво, що робили 20 років тому?

18 років тому люди скупали квартири в центрі по 5 тисяч доларів метр, оренда в центрі офісу в 100 метрів виходила в 4-5 тисяч а в офісному центрі - 8-10, тому не треба ляля про що люди мріяли, сотка в погребах доходила до 10 тисяч баксів, в кончі - до 25
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:40

То ви скупили - чи "ля-ля"?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3189 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:48

  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 425
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 12:50

Ну ось і добре. Користуйтеся. Можна радіти за Вас. Працювали. Не байдикували.

Перефразуючи трохи Воланда: "Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет вашим интересом к ветке "Інвестуємо в нерухомість за кордоном"?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7998
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3189 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 736737738739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Shaman, vitaliiangel, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6112969
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16177121
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.