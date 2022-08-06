Додано: Суб 15 лип, 2023 11:37

Про "...20 років тому навіть в Монако можна було зайти" - думаю перебільшуєте.

Ретроспективно:

- 20 років тому можна було взяти нерухомість в Києві - хоч в новобудовах на Позняках - хоч на проспекті Перемоги максимум по 700$ за кв.м.: "квартира" в 100 кв. м обходилася максимум десь в 70 000 доларів. Ну як квартира - я це називаю "Обсяг повітря, який міститься між двома плитами з/б перекриття та обмежений з боків чимось, що здалеку нагадує стіни".

Додатково треба було 30 000...45 000$ на унітаз, душову, стіни та шпалери.

Ну мінімум 200 доларів на кв. м.

Десь в Харкові, Дніпрі або в Запоріжжі тоді ціни стрімко зростали: з 200 доларів за квадрат до 400...450$ і далі теж до 700$...



- 20 років тому наші люди і не міряли про інвестиції в Монако і не в Монако - максимум в Крим.

І то 20 років тому в Криму вже фактично нема чого було купувати - хіба що десь за 25 000 доларів 1-к квартиру десь під Алуштою. Просто все вже було продано.

Ну хіба що інвестувати в гараж для човнів (пізніше це почали називати модним словом "Елінг") - десь 8 000...10 000 доларів - чи щей купиш за 1000 - десь між Алупкою та Сімеїзом.

...То був період АКТИВНИХ інвестицій в мрію і свободу: мрія була специфічною: 3 м по фронту та 6 метрів в довжину. Металева брама. Без каналізації, води та електрики. Какали на газетку та підкидали сусідам. Саме тоді почали надбудовувати - тобто інвестувати - зверху такого гаража (перепрошую: "еллінга") другий поверх - вже довжиною в 8/9 метрів, потім третій - вже довжиною в 11/12 м, і потім четвертий - вже довжиною в 13-15 м.

Інвестиця була вдалою - власні 3 м пляжу по фронту - але треба було вчасно продати - ціна такого нахалбуду виростала до 200 000 доларів і вище - а потім миттєво впала - в 2015-2017 роках до 60 000...80 000 доларів.

Темпи інвестицій в Крим набрали таких масштабів, що в 2006...2007 роках вже нема чого було купувати на ЮБК (або ціни були карколомні) та почали викуповувати земельні ділянки - в найкращому випадку по 4000...7000 доларів за сотку десь в Олива або в Паркове, в ненайкращому десь під Севастополем - по 2000...2500$ за сотку...

Ось куди йшли активні вливання грошей українців, не в Монако.

Куплені 4-5 соток землі в Олива вимагали карколомних вкладень в підпорні стіни, а куплені 10 соток під Севастополем вимагали вкладень у водопостачання та в електрику - вже тоді пан на букву "А" зрозумів, що гроші починають падати з неба - просто підставляй кишеню та дури інвестора тим, що ТМ-63 "не тягне" і нехай інвестор за свій рахунок поставить ТМ-160. Пізніше виявилося, що там, де буцім-то стояла ТМ-63, вже й так давно стояв ТМ-100, встановлений за державний кошт.



- 20 років тому вже люди почали дивуватися Туреччині - тому що в Туреччину та в Єгипет можна було злітати БЕЗ ВІЗИ за путівкою від 200 доларів (щось пристойне - мінімум 360: це і чартер, і готель).

Саме тоді почали чухати потилицю: якщо аз 100 000 доларів в Києві можна було інвестувати в з/б паралелепіпед з ремонтом мінімум на 6 місяців - то в Туреччині за 100 000 доларів тоді вже можна було ГОТОВУ під ключ віллу (!!!) - не квартиру - купити на узбережжі Егейського моря.

Потилицю чухали довго: і реально наші люди почали вкладати ті 100 000 доларів в трикімнатні квартири в Анталії не 20 років тому, а вже в далекому на сьогодні 2010 (десятому) році.

Я реально знайомий з людьми, які інвестували саме в 2010 році і саме такі суми.

Було цікаво слухати від рієлторів (!) Харкова, моряків та чиновників (!) Києва, як вони дивилися з новенького балкона новенького будинка нової квартири на ще пустирі за їх новими будинками.



- 20 років тому ще ніхто не інвестував у Монако, в Іспанію почали інвестувати значно пізніше - теж приблизно в 2010 році, Але інвестиції були специфічні: а) візовий режим; б) реально нерухомість не купували, а брали у "вічну оренду" двійку тижнів в році. Тобто ти купуєш право жити в умовно своїй квартирі в обрані (з обмеженнями) 2 тижня на рік.

Один раз на рік - оформлюєш візу - сідаєш в авто - і - гОйда! - 3 650 км до Аліканте!

Це було надзвичайно цікава новинка за не самі великі гроші: 3 500... 5000 євро.

Було дуже весело та цікаво. Перші 2 роки.

На третій пропонували скористатися тією забавкою за гроші друзям. На четвертий - друзям - БЕЗКОШТОВНО.

Вже не було бажаючих і безкоштовно: попереджати про прибуття треба було за 6 місяців, візовий режим та 3 650 км за кермом.

На п"ятий рік вже про ту забаву у забули. Канула у вічність. Всохла.



- 20 років тому - точніше не 20, а 9 - почали думати поро "запасний аеродром" за кордоном - особливо в 2014 році - тоді почався бум купівлі нерухомості в Іспанії.

Не самі великі гроші - припустимо 75 000 євро - і маєш затишне гніздечко десь на вулиці Carlota Pasaron в Аліканте...

Можливо і не нове, але готове і найчастіше з меблями, побутовою технікою та басейном.



Ну ось так вам - ретроспективно...

Цікаво, що робили 20 років тому?