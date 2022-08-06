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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 15:06
Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34
akurt написав:
Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
Нет.
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Додано: Суб 15 лип, 2023 15:36
akurt написав:
Цікаво, що робили 20 років тому?
Мав стипендію в 39 грн./місяць (приблизно 8 доларів США).
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Додано: Суб 15 лип, 2023 16:01
akurt написав:
Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.
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