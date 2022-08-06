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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 737738739740
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:06

Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.

Нет.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікаво, що робили 20 років тому?

Мав стипендію в 39 грн./місяць (приблизно 8 доларів США).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:01

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.


мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:37

  Molotov написав:
  cherchiltank написав:Є ще Португалія - там дешево але холодна вода)

знайомий блогер товариш там. розриває її. все ушатано і срач.


Підкажіть хто писав про Бельгію англомовний район. дуже зацікавився. поїду подивлюсь

В мене інша інформація - там залежить від міста - ну і до срачу наші звикли, а до албанського ніякий не дотягне
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:52

  Molotov написав:мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.

Houthalen-Helchteren.
Це теоретично регіон - Фландрія - де офіційною мовою є нідерландська. Але практично всі говорять англійською.
А ось у Валоніі - виключно французька.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:10

  akurt написав:
  Molotov написав:мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.

Houthalen-Helchteren.
Це теоретично регіон - Фландрія - де офіційною мовою є нідерландська. Але практично всі говорять англійською.
А ось у Валоніі - виключно французька.

Тобто вдома говорять, чи впринципі знають?
Тому що у тих же Нідерландах практично всі говорять англійською, але назвати це англомовним середовищем? Ну не знаю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:31

Ну для того я й даю актуальну/важливу/цікаву інформацію, що - наприклад ви - і не знаєте…
В тому регіоні, що я озвучив, переважна більшість англійською вільно говорять…..
akurt
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  #<1 ... 737738739740
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