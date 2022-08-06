|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 лип, 2023 15:06
Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8002
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3191 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34
akurt написав:
Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
Нет.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3889
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 15:36
akurt написав:
Цікаво, що робили 20 років тому?
Мав стипендію в 39 грн./місяць (приблизно 8 доларів США).
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7891
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1196 раз.
- Подякували: 1618 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лип, 2023 16:01
akurt написав:
Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.
-
Molotov
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 28.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 17:37
Molotov написав: cherchiltank написав:
Є ще Португалія - там дешево але холодна вода)
знайомий блогер товариш там. розриває її. все ушатано і срач.
Підкажіть хто писав про Бельгію англомовний район. дуже зацікавився. поїду подивлюсь
В мене інша інформація - там залежить від міста - ну і до срачу наші звикли, а до албанського ніякий не дотягне
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 17:52
Molotov написав:
мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.
Houthalen-Helchteren.
Це теоретично регіон - Фландрія - де офіційною мовою є нідерландська. Але практично всі говорять англійською.
А ось у Валоніі - виключно французька.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8002
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3191 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:10
akurt написав: Molotov написав:
мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.
Houthalen-Helchteren.
Це теоретично регіон - Фландрія - де офіційною мовою є нідерландська. Але практично всі говорять англійською.
А ось у Валоніі - виключно французька.
Тобто вдома говорять, чи впринципі знають?
Тому що у тих же Нідерландах практично всі говорять англійською, але назвати це англомовним середовищем? Ну не знаю.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:31
Ну для того я й даю актуальну/важливу/цікаву інформацію, що - наприклад ви - і не знаєте…
В тому регіоні Бельгії, що я озвучив, переважна більшість англійською вільно говорять…..
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 8002
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3191 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:45
akurt написав:
Ну для того я й даю актуальну/важливу/цікаву інформацію, що - наприклад ви - і не знаєте…
В тому регіоні Бельгії, що я озвучив, переважна більшість
англійською вільно
говорять…..
У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.
Розмовляв зі знайомою. В Ліссабоні оселилась після 22.04. Каже, що португальську не вчитиме, оскільки оточення складається з експатів, всі спілкуються англійською.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 342
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 15 лип, 2023 19:56
akurt написав: cherchiltank написав:
Ну 20 років тому навіть в Монако можна було зайти з півмільйона баксів, але наразі ціни в Європі завеликі для такого заходу - нема про що говорити
Це частково правда - і це підтверджено мною в декілька публікаціях - власні дослідження
- по ряду країн Європи - за останній місяць на цій гілці.
Гадаю, Ви прочитали.
І звернули увагу, що маже по всіх країнах зараз йде коригування цін в бік зменшення.
Вище також можна почитати від учасників форуму "дзвіночки" щодо нерухомості в Польщі.
Ph.D?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31916
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1517 раз.
- Подякували: 2674 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9786
|6113071
|
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
|
|23876
|16177269
|
|
|6
|374172
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|