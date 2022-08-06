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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741>
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:06

Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:34

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.

Нет.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 15:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікаво, що робили 20 років тому?

Мав стипендію в 39 грн./місяць (приблизно 8 доларів США).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 16:01

  akurt написав:Я писав про Бельгію - там добре зачепився мій приятель 40 років.
Сказав, що проживеш/пропрацюєш 2 роки - отримаєш громадянство.


мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.
Molotov
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:37

  Molotov написав:
  cherchiltank написав:Є ще Португалія - там дешево але холодна вода)

знайомий блогер товариш там. розриває її. все ушатано і срач.


Підкажіть хто писав про Бельгію англомовний район. дуже зацікавився. поїду подивлюсь

В мене інша інформація - там залежить від міста - ну і до срачу наші звикли, а до албанського ніякий не дотягне
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 17:52

  Molotov написав:мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.

Houthalen-Helchteren.
Це теоретично регіон - Фландрія - де офіційною мовою є нідерландська. Але практично всі говорять англійською.
А ось у Валоніі - виключно французька.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:10

  akurt написав:
  Molotov написав:мене громадянство не цікавить.
потрібне англомовне оточення.
в якому місці приятель.

Houthalen-Helchteren.
Це теоретично регіон - Фландрія - де офіційною мовою є нідерландська. Але практично всі говорять англійською.
А ось у Валоніі - виключно французька.

Тобто вдома говорять, чи впринципі знають?
Тому що у тих же Нідерландах практично всі говорять англійською, але назвати це англомовним середовищем? Ну не знаю.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:31

Ну для того я й даю актуальну/важливу/цікаву інформацію, що - наприклад ви - і не знаєте…
В тому регіоні Бельгії, що я озвучив, переважна більшість англійською вільно говорять…..
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 19:45

  akurt написав:Ну для того я й даю актуальну/важливу/цікаву інформацію, що - наприклад ви - і не знаєте…
В тому регіоні Бельгії, що я озвучив, переважна більшість англійською вільно говорять…..

У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.
Розмовляв зі знайомою. В Ліссабоні оселилась після 22.04. Каже, що португальську не вчитиме, оскільки оточення складається з експатів, всі спілкуються англійською.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 19:56

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Ну 20 років тому навіть в Монако можна було зайти з півмільйона баксів, але наразі ціни в Європі завеликі для такого заходу - нема про що говорити

Це частково правда - і це підтверджено мною в декілька публікаціях - власні дослідження - по ряду країн Європи - за останній місяць на цій гілці.
Гадаю, Ви прочитали.
І звернули увагу, що маже по всіх країнах зараз йде коригування цін в бік зменшення.
Вище також можна почитати від учасників форуму "дзвіночки" щодо нерухомості в Польщі.

Ph.D?
flyman
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