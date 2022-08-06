RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 738739740741
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 19:59

  cherchiltank написав:
  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009

і що? в 2009 всьо? кешфло на інвестиції всох (відсунули від корита / бюджетної сіськи)?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31916
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1517 раз.
Подякували: 2674 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:07

  cherchiltank написав:
  akurt написав:То ви скупили - чи "ля-ля"?

Першу квартиру купив в новобудові на Подолі за 500 баксів метр в 2002, зараз маю 5 - останню купував по 3000 уже в 2009

Вы хоть бы похвастались на чём вас так попёрло? На агропродукции, а конкретно на золоте наших полей - зерне?
барабашов
 
Повідомлень: 3297
З нами з: 16.06.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 20:17

  gonchik74 написав:У мене переважна більшість сім‘ї вільно говорить польською, але вдома спілкуємося українською. Так зрозуміліше?
В тих самих Нідерландах в під‘їзді бабульки-пенсіонерки вільно розмовляють англійською, але вдома голандською.

Якщо не бачите різниці між підʼїздами з бабусями та регіоном Бельгії, де переважна кількість мешканців вільно говорить англійською - і саме тому (саме тому!!!) людина знайшла собі роботу і житло саме там - то то ваші проблеми.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8002
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3191 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 738739740741
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6113071
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2386, 2387, 2388
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23876 16177269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 лип, 2023 19:31
Wisznia2021
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.